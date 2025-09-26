La red de videovigilancia de La Oliva identifica a los que tiran residuos de forma incívica

El sistema de 65 cámaras de vigilancia se puso en marcha en mayo de 2024 para garantizar la seguridad ciudadana y vial. La red se coloca en los lugares más estratégicos de manera rotatoria

Las cámaras de vigilancia del Ayuntamiento de La Oliva han permitido captar y sancionar a la ciudadanía que lleva a cabo actos incívicos, sobre todo relacionados con los residuos como depositar restos de poda, escombros y otros elementos en puntos fuera del punto limpio de Lajares y el eco punto de Corralejo.

La red de videovigilancia municipal está integrada por 65 cámaras y se implantó en abril de 2024 a través del área de Seguridad Ciudadana, en concreto con los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de La Oliva, en coordinación con la concejalías de Limpieza Viaria y de Medio Ambiente.

El sistema de cámaras se coloca en puntos estratégicos del municipio de La Oliva, que van rotando de un lugar a otro. La red contribuye a las labores de protección de la seguridad ciudadana y seguridad vial, además de reforzar el trabajo del área de limpieza. Este servicio es capaz de identificar, por tanto, a aquellos individuos que incumplen la ordenanza y depositan los residuos fuera del ámbito establecido según la norma.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que la forma correcta de deshacerse de residuos tales como restos de poda, escombros y otros es a través del punto limpio de Lajares, todos los días en horario de 9.00 a 13.00 horas. En el mismo Corralejo, existe un eco punto abierto de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas.