Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Cambio en un impuesto de Las Palmas de Gran Canaria: el tributo sobre las construcciones tendrá nuevas bonificaciones
Una mujer y un hombre tiran residuos en lugares no habilitados del municipio del norte. Ayuntamiento de La Oliva

La red de videovigilancia de La Oliva identifica a los que tiran residuos de forma incívica

Residuos ·

El sistema de 65 cámaras de vigilancia se puso en marcha en mayo de 2024 para garantizar la seguridad ciudadana y vial. La red se coloca en los lugares más estratégicos de manera rotatoria

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:36

Las cámaras de vigilancia del Ayuntamiento de La Oliva han permitido captar y sancionar a la ciudadanía que lleva a cabo actos incívicos, sobre todo relacionados con los residuos como depositar restos de poda, escombros y otros elementos en puntos fuera del punto limpio de Lajares y el eco punto de Corralejo.

La red de videovigilancia municipal está integrada por 65 cámaras y se implantó en abril de 2024 a través del área de Seguridad Ciudadana, en concreto con los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de La Oliva, en coordinación con la concejalías de Limpieza Viaria y de Medio Ambiente.

El sistema de cámaras se coloca en puntos estratégicos del municipio de La Oliva, que van rotando de un lugar a otro. La red contribuye a las labores de protección de la seguridad ciudadana y seguridad vial, además de reforzar el trabajo del área de limpieza. Este servicio es capaz de identificar, por tanto, a aquellos individuos que incumplen la ordenanza y depositan los residuos fuera del ámbito establecido según la norma.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que la forma correcta de deshacerse de residuos tales como restos de poda, escombros y otros es a través del punto limpio de Lajares, todos los días en horario de 9.00 a 13.00 horas. En el mismo Corralejo, existe un eco punto abierto de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  3. 3 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  4. 4 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  5. 5 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  6. 6 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  7. 7 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  8. 8 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  9. 9 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  10. 10 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La red de videovigilancia de La Oliva identifica a los que tiran residuos de forma incívica

La red de videovigilancia de La Oliva identifica a los que tiran residuos de forma incívica