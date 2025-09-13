La reconstrucción del Centro Cultural de La Matilla se tiene que dejar pendiente El concurso dotado con 635.000 euros, con fondos de Puerto del Rosario, ha quedado desierto. En primavera se tiró la antigua estructura

La intención de los responsables del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de que en pocas semanas se pueda empezar la obra de reconstrucción del Centro Cultural de La Matilla no va a poder cuajar a corto y medio plazo. Obedece a la simple circunstancia de que se ha tenido que dejar desierta la licitación con fondos municipales, dotada con cerca de 635.000 euros, contando con la parte impositiva, al no haberse sumado propuestas en tiempo y forma, en las tres semanas habilitadas para ello.

De la circunstancia negativa ya se ha dado cuenta de manera oficial, como paso previo para una posible nueva licitación. En caso de cuajar, es de prever que se fundamentará en los mismos parámetros técnicos que se incluyeron en la intentona fallida, con cambios en el apartado monetario, con una presumible revisión al alza del presupuesto a emplear.

Desde el Ayuntamiento se aspira a la construcción de un nuevo espacio cultural de referencia para la capital, «moderno y adaptado a las necesidades actuales». En especial, para La Matilla, al haberse proyectado la rehabilitación del edificio con la intención de que se convierta en un espacio de encuentro, dinamización social y desarrollo comunitario. Deberá servir el arreglo para aumentar el nivel medio de la calidad de vida de los vecinos del barrio, entre otros avances.

Con el retraso obligado, en el mejor de los casos habrá que esperar hasta final de año para hacer real la adjudicación de la obra programada. Y en este supuesto, el Centro Cultural de La Matilla podrá estar en servicio a partir de finales de 2026 o comienzos de 2027; considerando que la rehabilitación durará un año.

Mes de abril, periodo clave

Fue a finales de abril cuando se iniciaron las faenas de demolición de la edificación existente; dándose respuesta así, en especial, a los residentes del entorno, tras haber quedado patente que la infraestructura llevaba años afeando y causando molestias, por padecer daños estructurales.

Desde el Consistorio se destacó por entonces que la intervención respondía a una demanda histórica de la ciudadanía; constituyendo un avance significativo para mejorar la calidad de vida en el municipio, especialmente en La Matilla y su entorno. «Sabemos lo importante que es contar con lugares que fomenten la convivencia y la actividad cultural, y por eso este proyecto era una prioridad», según llegó a señalar por entonces el alcalde capitalino, David de Vera, quien en la visita para supervisar los trabajos de demolición aprovechó para agradecer «el respaldo y la paciencia» mostrada por los residentes de la zona implicada.