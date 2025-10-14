Reabre Casa Matoso, en Valles de Ortega

El alcalde de Antigua, Matías Peña, trae a colación que «siempre ha sido casa de todos, familiar, cercano y de primera calidad gastronómica en carnes, guisos, parrillas y típicos platos canarios»

El Ayuntamiento de Antigua se congratula de la reapertura del mesón restaurante Casa Matoso, en Valles de Ortega. El alcalde Matías Peña trae a colación que «siempre ha sido casa de todos, familiar, cercano y de primera calidad gastronómica en carnes, guisos, parrillas y típicos platos canarios».

La localización del restaurante es «rápida y sencilla» en Valles de Ortega y dispone de zonas de aparcamiento, y en su interior, además de la sala restaurante, también podrá disfrutarse de la terraza, la barra de cafetería o un reservado infantil donde los más peques podrán pasarlo bien mientras los adultos saborean el momento de sobremesa.

