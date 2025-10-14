Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El alcalde de Antigua, Matías Peña, con la familia Matoso. Ayuntamiento de Antigua

Reabre Casa Matoso, en Valles de Ortega

El alcalde de Antigua, Matías Peña, trae a colación que «siempre ha sido casa de todos, familiar, cercano y de primera calidad gastronómica en carnes, guisos, parrillas y típicos platos canarios»

Puerto del Rosario

Martes, 14 de octubre 2025, 23:05

El Ayuntamiento de Antigua se congratula de la reapertura del mesón restaurante Casa Matoso, en Valles de Ortega. El alcalde Matías Peña trae a colación que «siempre ha sido casa de todos, familiar, cercano y de primera calidad gastronómica en carnes, guisos, parrillas y típicos platos canarios».

La localización del restaurante es «rápida y sencilla» en Valles de Ortega y dispone de zonas de aparcamiento, y en su interior, además de la sala restaurante, también podrá disfrutarse de la terraza, la barra de cafetería o un reservado infantil donde los más peques podrán pasarlo bien mientras los adultos saborean el momento de sobremesa.

