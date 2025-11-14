Sin rastro de mosquitos invasores en Fuerteventura, pero se mantiene la vigilancia

El pasado octubre se activó el protocolo sanitario tras detectar varios ejemplares adultos de Aedes albopictus en una vivienda de Las Casitas, en el municipio de Tuineje. Es la segunda vez que se detectan mosquitos invasores en los últimos años en la isla, la anterior vez fue en la urbanización Las Granadas, en Puerto del Rosario, aunque otra variedad

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), siguiendo los protocolos establecidos, mantiene activo el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias en Fuerteventura tras la detección el pasado octubre de varios ejemplares adultos de mosquito Aedes albopictus en una casa del municipio de Tuineje.

En este sentido, y con las actuaciones llevadas a cabo en un primer momento tras la detección inicial, no se han localizado más ejemplares adultos, ni huevos, ni larvas, ni en la vivienda ni en las zonas cercanas al primer hallazgo.

Por ello, desde el Sistema de Vigilancia Entomológico se considera que, dado que no se han detectado nuevos focos por ahora, la introducción de esta especie en Fuerteventura parece haber sido accidental y aislada. No obstante, la vigilancia seguirá siendo intensa y se continuará monitorizando el área durante los próximos dieciocho meses.

El Sistema de Vigilancia Entomológica se activó el pasado 1 de octubre, tras recibirse un aviso de una persona residente en Las Casitas con una imagen de un ejemplar capturado en una vivienda de esta zona y que, tras una primera inspección en la vivienda se localizaron varios ejemplares adultos de esta especie. Tras confirmarse la presencia de este vector, los técnicos encargados de la vigilancia, colocaron una trampa Bg y varias ovitrampas en la casa afectada, tal y como indica el protocolo establecido para estos casos.

Además, se han adoptado otras medidas de respuesta inmediatas por las distintas administraciones, de acuerdo a las competencias de cada una, y se establecieron las estrategias de comunicación y la colaboración de la población.

También se efectuaron otras acciones, tales como la fumigación y colocación de trampas adicionales en la vivienda afectada y en las áreas cercanas, incineraron de las plantas que contenían huevos de estos mosquitos, intensificación de la vigilancia que se extendió a otras zonas como Gran Tarajal, Antigua, Costa Calma, Esquinzo, Butihondo, Corralejo y El Cotillo, y la entrega trípticos de la vigilancia entomológica para informar a las personas que comunicaron el hallazgo de mosquitos.

Anteriormente, en 2019, 2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos Aedes aegypti de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente, mientras que en marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte y en julio de ese mismo año se dio por erradicado el mosquito Aedes albopictus en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Además, continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria.