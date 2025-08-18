Fuera con las ramas del barranco del Valle

Las cuadrillas de Gesplan del programa Fuerteventura, bonita por naturaleza trabajan sobre varios tramos del barranco del Valle, en Betancuria, para limpiar el cauce ante posibles lluvias el próximo invierno

Los operarios de Gesplan retiran los restos vegetales del cauce del barranco situado en el municipio de Betancuria.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Domingo, 17 de agosto 2025, 23:05 Comenta Compartir

El Cabildo, a través del Servicio de Obras y Maquinaria, y el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, en coordinación con las cuadrillas del programa Fuerteventura, bonita por naturaleza, trabajan sobre varios tramos del barranco del Valle, en Betancuria, para limpiar el cauce de ramas.

Se trata de la segunda intervención de Gesplan en la zona, esta vez centrada en aquellos puntos próximos a las obras de drenaje transversal:en la primera, recién culminada, se focalizó el trabajo en las podas y retirada de vegetación seca; en esta segunda actuación se pretende garantizar el correcto funcionamiento de las obras de drenaje transversal que hay a lo largo del cauce.

El principal impedimento para alcanzar este objetivo lo constituyen las masas de ramas basales que son una potencial amenaza en caso de lluvias.