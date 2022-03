Un Quijote francés cabalga por la sequía majorera en 'Cuatro gotas nada más'

Rosario Sanz Vaquero (Madrid, 1956) reconoce que se ha divertido «mucho» escribiendo su segundo libro, 'Cuatro gotas nada más', de hecho «quería que no fuera nada dramático y me parece que lo he conseguido». La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Biblioteca Municipal, publica esta novela que mezcla El Quijote con el de los residentes extranjeros en Fuerteventura, el tema de la sequía y el viaje casi completo por Fuerteventura.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y redactora del diario ABC desde 1982, a la periodista la trajo a Fuerteventura hace varios años «el viento de buscar tranquilidad y un clima benigno para mis problemas de salud. Vine, por así decirlo, por prescripción médica, aunque Canarias siempre me pareció un paraíso».

Con la publicación de este libro -que ella reconoce que uno de sus méritos es el uso de un lenguajes asequible para todo tipo de edades y personas- pretende recaudar fondos para dos asociaciones protectoras de animales de Fuerteventura.

El título de 'Cuatro gotas nada más' por supuesto bebe del tema de la sequía pertinaz que siempre ha castigado la isla, «pero el lector debe leerla porque se habla de muchas cosas históricas de Fuerteventura, de sus costumbres, de su gastronomía, de sus paisajes, y se cierra con una sorpresa final que corre a cargo de la pareja de camellos que van siempre con los protagonistas y que al final son unos personajes más», resume, pero no desvela el final Rosario Sanz. Esta su segunda obra trata además «sobre el poder transformador de la literatura, que hace que alguien lea un libro y quiera hacer algo concreto, en este caso emprender un viaje por tierras majoreras para buscar soluciones al problema de la sequía».

Los protagonistas que compran el par de camellos para realizar el recorrido, don Paul de las Islas Afortunadas y su mujer, son residentes franceses porque «me parecía un tópico que fueran ingleses o alemanes, y además, les veía más glamour».

La primera novela de Sanz Vaquero se llama 'Los puntos suspensivos', pero la considera «bastante imperfecta», por lo que tiene previsto reescribirla de nuevo. Acaba de terminar la que será su tercera novela, también ambientada en Fuerteventura, concretamente en Cofete y Morro Jable. «Se titula 'Nada fue en balde' y son las memorias de una señora majorera».

La periodista, que continúa colaborando ahora con los medios de comunicación de la isla, tiene otra novela en mente «de la que prefiero no decir nada todavía porque no la he terminado». Esta vez no tiene que ver nada con Fuerteventura, «cambio completamente de registro, creo que es muy original y quizá la presente a algún concurso».

Del periodismo, que la tenía ocupada casi toda la semana, incluso días festivos, con jornadas largas -«tú tienes que saberlo», apostilla- ha pasado a la jubilación en la Maxorata que le ha permitido «dar rienda suelta a mi verdadera vocación, que ha sido siempre la literatura».