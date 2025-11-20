El queso majorero 'vuela' con Iberia Expres

La aerolínea selecciona el queso de cabra de Fuerteventura como tapa del menú de clientes Business en los vuelos más cortos

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:45

Iberia Express ha seleccionado el queso majorero para el menú de tapas de los clientes Business, en los vuelos más cortos y dentro de su propuesta gastronómica para este invierno.

El queso de cabra de Fuerteventura, siempre con denominación de origen (DO), se puede degustar con embutidos ibérictos y focaccia elaborada diariamente, según detalla la aerolínea. Junto al queso majorero, Iberia Express también oferta otro con DO y procedente de una isla: el queso de Mahón-Menorca.

La carta de Turista de Iberia Express se renueva además para este invierno con dos incorporaciones únicas en homenaje a la gastronomía madrileña: el mollete de torreznos, que evoca el sabor más castizo; y la galleta de mantequilla y violeta, inspirada en uno de los dulces más emblemáticos de la capital.