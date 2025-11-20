Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita por dos años
Queso majorero de cabra con pimentón con DO. C7

El queso majorero 'vuela' con Iberia Expres

Gastronomía ·

La aerolínea selecciona el queso de cabra de Fuerteventura como tapa del menú de clientes Business en los vuelos más cortos

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Iberia Express ha seleccionado el queso majorero para el menú de tapas de los clientes Business, en los vuelos más cortos y dentro de su propuesta gastronómica para este invierno.

El queso de cabra de Fuerteventura, siempre con denominación de origen (DO), se puede degustar con embutidos ibérictos y focaccia elaborada diariamente, según detalla la aerolínea. Junto al queso majorero, Iberia Express también oferta otro con DO y procedente de una isla: el queso de Mahón-Menorca.

La carta de Turista de Iberia Express se renueva además para este invierno con dos incorporaciones únicas en homenaje a la gastronomía madrileña: el mollete de torreznos, que evoca el sabor más castizo; y la galleta de mantequilla y violeta, inspirada en uno de los dulces más emblemáticos de la capital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  8. 8 El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma
  9. 9 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 20 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El queso majorero 'vuela' con Iberia Expres

El queso majorero &#039;vuela&#039; con Iberia Expres