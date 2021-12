Lola García: «Hemos querido ayudar a autónomos y pymes que peor lo han pasado»

- ¿En qué se distingue esta nueva convocatoria de ayudas a autónomos y pymes de 2021?

- Para empezar, no existía una convocatoria formal de subvenciones porque el año anterior se concedieron de forma excepcional. Por ello, tuvimos que crear unas bases desde el principio, porque entendimos que estas ayudas son fundamentales. Se inyectaron además diez millones de euros a la partida de un millón de euros contemplada inicialmente en los presupuestos. Hay que recordar que se trata de dinero público, por lo que hemos querido que la financiación llegue a aquellos que peor lo han pasado. Para ello, se han seguido una serie de criterios como el volumen de perdidas soportadas o el número de personas trabajadoras en plantilla. En definitiva, atender la situación específica de cada solicitante. Este año además las ayudas se extendieron a medianas empresas, porque comprendíamos la necesidad de apoyar a todos los perfiles posibles. Se han tenido en cuenta el cumplimiento de criterios de sostenibilidad. Dentro de este apartado se reconocen aspectos como la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, planes formativos en materia de igualdad, políticas de contratación igualitaria, etc.

- La Consejería de Promoción Económica ya ha concedido una primera remesa de estas subvenciones. ¿A cuánto ascienden y a cuántos autónomos y pymes han llegado?

- Apenas dos semanas después de finalizado el plazo, se abonó ya una primera resolución por la que se entregó 1,7 millones de euros a unos 300 beneficiarios. Estamos a punto de publicar una segunda resolución de las ayudas que llegará a otros 400 autónomos y pymes, por lo que se habrán resuelto subvenciones por 3,7 millones, quedando una última remesa que esperamos tener lista antes de finalizar el año. Hay que agradecer el gran esfuerzo realizado por el personal de la Consejería, porque se ha trabajado con celeridad para hacer llegar la financiación con la agilidad que merece esta convocatoria, dada la urgencia de hacer llegar la financiación a todas las personas que lo necesitan.

-Estas ayudas suponen una compensación por las pérdidas económicas derivadas de la crisis sanitaria. ¿Tan tocado quedó el sector empresarial?

- Desde que llegamos al Cabildo nos hemos preocupado por la situación. Este ha sido nuestro primer empeño, porque lamentablemente la crisis ha afectado especialmente a Fuerteventura. El impacto negativo ha golpeado a los comercios insulares que han visto muy difícil hacer frente a gastos de funcionamiento y mantenimiento de personal. Afortunadamente, parece que nos estamos acercando a una reactivación del sector turístico y Fuerteventura se sitúa a la cabeza de esta recuperación. Aun así, no debemos quedarnos aquí. Hay que seguir fomentando acciones para diversificar la economía, con proyectos encaminados a la internacionalización o la profesionalización del sector primario, entre otros.

- ¿Qué otras medidas pondrá en marcha para hacer frente a la crisis y conseguir la recuperación económica?

- Además de trabajar para conceder las ayudas a autónomos y pymes. Se han resuelto las ayudas al fomento de la contratación y se trabaja en una nueva convocatoria de estas subvenciones y de las ayudas a iniciativas empresariales. Para 2022 tenemos presupuestos más de tres millones de euros en planes de empleo, un esfuerzo que irá acompañado de los puestos de trabajo que se generan gracias a la contratación de obra pública y la propia gestión del Cabildo. Otra de las apuestas importantes es la formación, como los cursos de idiomas para la atención del turista que se imparten en colaboración con Radio Ecca. En el ámbito de la innovación, destacar que desde el proyecto Smart Island Fuerteventura se ha puesto en marcha el Centro de Emprendimiento con la colaboración de los ayuntamientos, el sector privado y otros agentes económicos y sociales. El centro es una de las acciones más importantes del Smart Island y tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas que se originen en Fuerteventura. A través del Parque Tecnológico se trabaja también para potenciar la inserción laboral con proyectos como el Geo Training Center, que se enmarca dentro del Canarias Geo Innovation Program.

- Todos los augurios para el 2022 son negativos en a cuanto crecimiento económico, sobre todo por el sobrecoste derivado de los transportes. ¿Qué Fuerteventura nos espera para el próximo año?

- Actualmente vislumbramos un panorama en el que el turismo empieza a abrirse, con la consiguiente reactivación de la actividad económica. La Consejería de Turismo nos trasladó en su última visita que Fuerteventura va a la cabeza en cuanto a la recuperación turística. Si atendemos a los datos, la tasa de paro ha descendido considerablemente. Hablamos de que, con respecto a marzo de este año, el número de parados en la isla ha descendido en más de 6.000 personas, por lo que se empieza a notar esa recuperación. Pero, como he adelantado, no debemos depender solo del turismo de sol y playa, sino impulsar un proceso de diversificación económica. Debemos promover el turismo de interior, deportivo, turismo de congresos, así como la innovación y los proyectos estratégicos para atraer otros modelos económicos para Fuerteventura. También el sector primario, con la marca Producto de Fuerteventura como sello de calidad para poner en valor la producción local.

- Esta semana presentó el presupuesto para 2022, que sube 1,2 millones de euros. ¿Cuáles son sus principales inversiones y si vuelve a subir el capítulo destinado a los servicios sociales, es decir a atender a las personas y las familias necesitadas?

- Hemos presentado un proyecto de presupuesto que asciende a 135.800.000 euros, siendo este el documento más importante que tiene el Cabildo y en el que se plasma el plan de trabajo para 2022. Pretendemos además los remanentes de tesorería de 2021 que aumentarán muchas de las partidas. Se trata de un presupuesto dirigido a las personas y por lo tanto el área de Políticas Sociales tiene un peso relevante, con casi 21 millones de euros. Van más de 10,5 millones de euros sólo para gastos corrientes dentro del área, precisamente para atender la gestión de centros de menores, casa de acogida de mujeres, residencia para personas con discapacidad y la residencia de mayores. Se siguen manteniendo además los convenios plurianuales en materia de calidad de vida y dependencia con los ayuntamientos, con más de 1,5 millones de euros, porque sabemos que los ayuntamientos son la primera puerta a la que llaman los vecinos y vecinas en momentos de necesidad. Las ayudas a colectivos y asociaciones ascienden a más de 1,2 millones, apoyando la magnífica labor que realizan en la isla. Otras de las áreas que se refuerzan es la cooperación municipal. El Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal cuenta con 17,5 millones y el Plan Insular de Cooperación para el Abastecimiento de Agua con siete millones. Se apuesta asimismo por el área de residuos, las becas de educación, subvenciones al deporte o el binomio turismo-deporte y un presupuesto del Patronato de Turismo que supera los tres millones de euros, entre otros muchos aspectos.

- El bajo nivel de ejecución del presupuesto de este año es una de las principales críticas de la oposición que alude a la falta de gestión, sobre todo cuando el Cabildo paga cerca de 2.000 euros al día de intereses por tener casi 200 millones de euros en los bancos.

- Hasta que se liquide el presupuesto no podremos tener el porcentaje exacto de ejecución. Sin embargo, esperamos poder llegar a ejecutar más de 100 millones, teniendo en cuenta que el presupuesto se aprobó en febrero y no se comenzó a ejecutar hasta abril. A día de hoy, se han ejecutado 86 millones de euros del actual presupuesto y están comprometidos otros 46,5 millones en servicios como la gestión de centros de mayores, menores y mujeres, contratos en vigor de residuos y otros servicios generales. En cuanto al cobro de intereses, desde el Cabildo hemos hecho un llamamiento a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Federación Canaria de Islas (FECAI) y Federación Canaria de Municipios ( FECAM) para que se habiliten mecanismos que reduzcan estas excesivas comisiones que pagamos las entidades locales por sus depósitos. Además, nos hemos reunido con las diferentes entidades financieras para plantear esta inquietud y gracias a ello hemos conseguido un ahorro de 80.000 euros en el segundo semestre del año. Esta carga de intereses perjudica gravemente nuestros objetivos, ya que no es admisible que el dinero público desaparezca en lugar de invertirse en la ciudadanía.

- ¿De cuántos planes de empleo dispondrá el Cabildo para 2022 y cuántos destinados para parados de larga duración y cuántos de garantías juveniles, los dos polos de población que más preocupan?

- Recientemente se han clausurado tres programas de formación en alternancia con el empleo (PFAE) que han permitido obtener certificación de profesionalidad a más de cuarenta jóvenes menores de 30 años. Ahora mismo estamos esperando que se resuelva la autorización de otros ocho PFAE que hemos presentado. Por otra parte, contamos con un Plan de Empleo en el que 53 beneficiarios y beneficiaras mejoran las instalaciones públicas del Cabildo y se incorporaron este mes de noviembre 36 jóvenes al programa 'Nuevas Oportunidades de Empleo'. Antes de finalizar el año se prevé que comience un nuevo Plan de Empleo de Transición Ecológica con 46 personas, por lo que para empezar 2022 contaremos con más de 130 personas incorporadas en planes de empleo del Cabildo. Ninguno de estos planes se dirige a un perfil específico de edad, precisamente para abarcar todos los polos de la población que preocupan en cuanto a desempleo.

- ¿Qué necesitan los espacios protegidos: más vigilancia, más limpieza, mayor concienciación?

- Sin duda, desde la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental hacemos un importante esfuerzo por promover la concienciación. Uno de los pasos fundamentales es el programa de concienciación ambiental 'Conocer para Proteger', que se desarrolla con escolares como apuesta por el cambio. Unas tareas que deben ser continuadas en una isla como Fuerteventura. Se abarcan aspectos como el respeto a los espacios naturales, el conocimiento sobre el litoral, senderos, conservación y recuperación de fauna. Otro de los objetivos es tratar de aumentar la plantilla de agentes de Medio Ambiente, hemos incorporado recientemente un nuevo agente y esperamos poder aumentar la plantilla a partir de enero. Comprendemos esta carencia y tenemos que suplirla, pero es cierto también que es imposible vigilar a una población de 120.000 personas, más los turistas que nos visitan. De ahí la importancia de seguir trabajando en la concienciación como forma más eficaz de evitar el daño a los entornos naturales.

- En lugares protegidos o no, ¿qué hacer frente a la tiranía del selfie que no conoce ni de peligros, ni de respeto por el paisaje?

- Este verano hemos lanzado campañas para advertir sobre el peligro de modas pasajeras cuyos efectos son irreversibles y ponen en peligro su conservación. Debemos mostrar a la población y visitantes la necesidad de actuar de manera responsable al visitar estas zonas naturales sensibles. Lanzamos el lema 'Cada gesto cuenta', reflejando la idea de que cada pequeña acción es importante en la conservación de estos espacios y que depende de todos y todas. Se hace hincapié en la necesidad de utilizar las vías públicas y pistas habilitadas, respetar las vedas de pesca o de avisar al 112 en caso de hallazgo de fauna accidentada. Todo ello, dentro de una campaña global de sensibilización en la que también se conciencia a la población y visitantes sobre el cuidado de los océanos y liberar Fuerteventura de los plásticos que tanto afectan a la fauna marina. Además, a través de las consejerías de Sostenibilidad y Gestión Medioambiental, ejecutamos campañas de limpieza en los diferentes rincones de la Isla. En este sentido, debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que se haga uso de los puntos limpios para depositar escombros y otros residuos domésticos, y no en barrancos y zonas al aire libre, tal y como hemos constatado.

- ¿Se ve repitiendo como candidata de CC al Cabildo o a la alcaldía de Tuineje?

- En lo único que estoy centrada ahora mismo es en los presupuestos y la atención a las necesidades de los vecinos y vecinas. Eso me ocupa el 100% del tiempo. Sé que hay políticos que sólo piensan en elecciones y en asegurarse su candidatura. Será que tienen poco trabajo. Yo ni me lo planteo. Lo único que me ocupa es el trabajo diario y asegurar inversiones como residencias de mayores, centros de día, servicios sanitarios y otras actuaciones prioritarias para la Isla.