Los Puntos de Inspección Fronteriza «no pararán las epidemias» con la reanudación de la línea de Tarfaya

Los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) «no pararán las epidemias». Es una de las advertencias que lanzan los fabricantes de queso y de piensos de Canarias al consejero regional del sector primario, Narvay Quintero, al rechazar la reanudación de la línea marítima entre Puerto del Rosario y Tarfaya, en Marruecos. El aviso de los empresarios de las islas coincide con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, quien, en la visita de su homólogo canario Fernando Clavijo de este miércoles, confirmó que «los controles de aduana fallaron» en relación con la entrada de fresas con hepatitis A que «no deberían haber entrado en España», según publica la agencia Efe.

Juanma Moreno reclamó al Estado que «examine» los protocolos establecidos. Y que evite estas situaciones cuando llegan productos de terceros países, como es el caso de Marruecos. Las fresas con hepatitis A, que entraron a Andalucía desde Marruecos a través del Puerto de Algeciras (Cádiz), «no llegaron al consumidor porque no se pusieron en el mercado», según informó a la Junta de Andalucía la empresa de Huelva que las importó.

Ampliar Juanma Moreno y Fernando Clavijo, en la reunión mantenida este miércoles. Efe

Se trata de 1.500 kilos de fresas que entraron por Algeciras el 19 de febrero. Según la versión que el importador dio a la Junta, las tenía vendidas, pero el comprador finalmente no se las llevó y se pusieron malas, por lo que no se distribuyeron al consumidor.

Razas autóctonas en peligro de extinción

Aunque desconocían la noticia de las fresas de Andalucía, los empresarios canarios dan la voz de alarma por la reapertura de esta conexión Fuerteventura-Marruecos que supondrían «el peligro de extinción para las razas ganaderas autóctonas», destacan que será «imposible» evitar plagas y enfermedades. El problema «no está en saber si las enfermedades animales como la viruela ovina, la enfermedad hemorrágica epizoótica o la tuberculosis bovina llegarán a Canarias, sino cuándo lo harán».

En la carta enviada al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, este grupo de empresarios y ganaderos de las islas asegura que la línea operará con buques del tipo roll on- roll off. Estos barcos «llevarán no solo carga, sino también personas y vehículos, por lo que la entrada de patógenos animales y plagas por esta vía será un hecho».

Así, recuerdan que, en septiembre de 2022, la introducción en el maletero de un coche en la Península de un cordero procedente de Marruecos provocó el primer brote de viruela ovina y caprina en España en medio siglo. Se contabilizaron una treintena de focos de la enfermedad y hubo que sacrificar a más de 50 mil ovejas manchegas y laconas.

Las consecuencias -explican en la carta- fueron «devastadoras para la raza y también para el sector» que dejó de producir más de 1,5 millones de kilos de quesos y vio prohibida la exportación de sus productos. Argumentan que, si esto ocurriera en una isla de Canarias, «supondría el sacrificio de prácticamente todos los ejemplares de cabras y ovejas de la isla y de nuestros negocios junto a ellos«.

Los firmantes de la carta al consejero regional de Agricultura argumentan que, aunque se pongan en marcha nuevos Puntos de Inspección Fronteriza, «no se va a rebajar el riesgo de introducción de plagas y las pruebas están ahí», aludiendo a que en los últimos treinta años han entrado en las islas insectos como la polilla guatemalteca de la papa, el picudo rojo de las palmeras o la cochinilla mejicana, entre otras, que han tenido gravísimas consecuencias para los cultivos y el medio natural. Según estos empesarios, si entra una nueva enfermedad ganadera o una plaga «prácticamente no se va a poder hacer nada para pararla».

La carta está firmada por los principales productores de piensos y de quesos de Canarias: Esteban Alberto, de Grupo Ganaderos de Fuerteventura; Francisco Martel, presidente de Queso Flor Valsequillo; Candelaria Rodríguez de la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria (Quesería Benijos); Severiano Déniz, de Quesos San Mateo; Heriberto Etala, presidente de Grupo Capisa; Enrique Ayra, de Cereales Archipiélago; Oriol Rosas, de Piensos del Atlántico; Benito Ramos, de Forrajera; Alfredo Alberto, de Piensos La Estrella Canaria; Fernando Padrón, de SAT Jacomar, y Javier Padrón , de Cooperativa Ganaderos de El Hierro.