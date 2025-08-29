Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mejoras que ya se ejecutan en Playa Blanca. C7

Puerto del Rosario instala nuevas pasarelas de Playa Blanca

Se prevé actuar en un tramo de 80 metros

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:04

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha comenzado la instalación de las nuevas pasarelas en Playa Blanca con el objetivo de renovar y mejorar los accesos a la playa.

Se trata de un total de 80 metros lineales de pasarelas fabricadas, en madera de pino tratada y reforzada, por la empresa Polanco Madera de Exterior. Cada módulo a instalar, de 2,40 por 1,80 metros, ha sido diseñado para garantizar una mayor durabilidad y comodidad en el tránsito de los usuarios, sustituyendo a las antiguas pasarelas deterioradas por el uso y el paso del tiempo.

Según el alcalde, David de Vera, «con esta actuación seguimos mejorando nuestras playas, atendiendo a una demanda ciudadana y garantizando espacios más cómodos, seguros y accesibles».

A juicio de la concejala de Playas, Toñi Fernández Aragón, con la iniciativa «atendemos a la accesibilidad universal».

