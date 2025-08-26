Puerto del Rosario estrena un medidor de la calidad del aire La calibración estará completada al final del mes venidero

CANARIAS7 Puerto del Rosario Lunes, 25 de agosto 2025, 23:31 Comenta Compartir

Puerto del Rosario ha instalado un medidor de calidad del aire en la Oficina de Turismo de Los Hornos de El Charco.

Este dispositivo permitirá recopilar datos sobre la calidad del aire en tiempo real, monitorizando elementos como partículas en suspensión (PM1,PM2.5 y PM10), gases contaminantes y otros indicadores ambientales.

Avanzado septiembre estará lista la calibración; y a partir de entonces se harán públicas, de modo periódico, las mediciones.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso municipal con la protección del medio ambiente, el turismo sostenible y la mejora de la calidad de vida en el entorno.

El medidor contará con conectividad inalámbrica, lo que permitirá la transferencia automática de datos a los sistemas de información de la institución. Estos datos, según fuentes locales, «serán, además, visibles en tiempo real a través de las pantallas informativas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, facilitando así que la ciudadanía pueda consultar la calidad del aire de forma directa y transparente».