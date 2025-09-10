Puerto del Rosario estrena carpa modular El nuevo material yudará a fortalecer la vida social y cultural en la capital

CANARIAS7 Puerto del Rosario Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha adquirido una nueva carpa modular de 300 metros cuadrados (10X30), con el objetivo de potenciar y descentralizar la oferta de actividades públicas en todos los pueblos y barrios del municipio.

Esta moderna infraestructura proporcionará un espacio cubierto versátil y seguro para la celebración de eventos, lo que fortalecerá la vida social y cultural, y garantizará una mejor cobertura de las iniciativas dirigidas a la ciudadanía independientemente de su ubicación.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destaca que «esta inversión responde al compromiso del grupo de gobierno con la mejora de los recursos municipales destinados a la ciudadanía. Queremos que Puerto del Rosario cuente con los medios necesarios para garantizar la celebración de actividades en las mejores condiciones posibles, generando espacios de encuentro y convivencia».

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Jenifer Pérez, subraya que «la carpa de 10 x 30 metros nos brinda la posibilidad de llegar a cada rincón del municipio, respondiendo a la creciente demanda de espacios para eventos, especialmente aquellos que promueven la participación vecinal y la dinamización comunitaria. Su uso estará coordinado y asistido por el personal de los Servicios Municipales, para garantizar la correcta organización, montaje y funcionamiento en cada ocasión».

Con esta adquisición, según fuentes locales, «Puerto del Rosario reafirma su apuesta por poner en valor la participación ciudadana, como es fundamental del desarrollo local, ampliando los recursos disponibles para fomentar la actividad social y cultural en todo el término municipal».