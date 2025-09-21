Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Consistorio de Puerto del Rosario. C7

Puerto del Rosario ayuda a personas dependientes o con discapacidad

Hasta el 25 de septiembre será posible presentar documentación

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:36

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario días atrás publicó la convocatoria pública y las bases específicas para la concesión de ayudas técnicas destinadas a fomentar la autonomía personal en el municipio en 2025.

Con 50.000 euros, esta línea de apoyo está dirigida a personas con discapacidad o dependencia, con el fin de facilitar la adquisición de recursos; tales como audífonos, camas articuladas, sillas de ducha, rampas portátiles o scooters eléctricos, entre otros elementos que favorecen la movilidad, la accesibilidad y la autonomía en la vida diaria.

Toda la información básica de la iniciativa, incluidos los anexos y modelos de solicitud, está disponible en la página web oficial del Consistorio (www.puertodelrosario.org), en la parte de servicios sociales.

Y se debe tener especialmente en cuenta que el 25 de septiembre se cerrará el periodo de registro de peticiones.

