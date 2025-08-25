Puerto del Rosario aumenta las ayudas escolares en un 106%

El plazo de solicitud está abierto hasta el 1 de septiembre, con un presupuesto de 51.652 euros, esto es 26.652 euros más

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 24 de agosto 2025, 23:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través del área de Educación, anuncia la apertura de la convocatoria de ayudas escolares destinadas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del municipio, correspondientes al curso académico 2025-2026.

Para financiar las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos, el Ayuntamiento destina una dotación presupuestaria de 51.652 euros, consignados en la partida del presupuesto general de gastos para el ejercicio 2025. Esta cantidad supone un incremento de 26.652 euros respecto a la dotación inicial, lo que representa un aumento del 106,61%.

Asimismo, con el objetivo de llegar a un mayor número de familias, el límite de ingresos brutos anuales de la unidad familiar se eleva de 24.000 euros a 32.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse del 19 de agosto al 1 de septiembre de 2025, ambos inclusive. Podrán presentarse o bien de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento, en horario de atención al ciudadano, de 8.00 a 13.30 horas, o bien a través del registro electrónico municipal.

Las ayudas escolares están destinadas a apoyar a las familias en la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario solicitado por el centro educativo de referencia (cuadernos, material de escritura y/o dibujo, cartulinas, folios, plastilina y similares).

También se destinan a ayudar a las madres y los padres a la hora de adquirir material complementario como mochilas, estuches, fiambreras o botellas de agua, siempre ajustándose al precio más económico.

El Consistorio de Puerto del Rosario aclara que estas ayudas no cubren los materiales ya subvencionados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para los centros públicos.

El alcalde David de Vera destaca que «el compromiso de este grupo de gobierno es claro: seguir apoyando a las familias del municipio para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. El incremento en la cuantía y en los límites de renta responde a la realidad actual y permitirá que más hogares puedan beneficiarse de estas ayudas».

Por su parte, la concejala de Educación, Tacoremi Gutiérrez, subraya que con esta convocatoria se refuerza el acompañamiento a las familias en la adquisición de libros y material escolar, contribuyendo a reducir la carga económica que supone el inicio de curso. «Queremos que ningún menor de Puerto del Rosario vea limitada su formación por cuestiones económicas».

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web municipal, en el área temática de 'Educación' → : www.puertodelrosario.org, en el BOP del 18 de agosto y en el tablón de anuncios.