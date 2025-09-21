Puerto del Rosario acogerá 60 escalas de crucero en el trimestre final del año Diciembre está previsto que sea el mes de mayor intensidad turística en las aguas de la capital. La primera parada se espera para el 9 de octubre

L.S.R.J. Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

A diferencia de este mes, sin actividad crucerística en Puerto del Rosario, si que será relativamente intensa la presencia de barcos turísticos en el trimestre de cierre del año. Según las previsiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se prevén unas 60 escalas.

La primera de las paradas está marcada para el 9 de octubre, jornada en la que pasará por la capital insular el gigante 'Costa Fortuna', con varios miles de viajeros a bordo. Será esta escala la primera de casi un decena. La escala definitiva en octubre deberá correr a cargo del 'Azura', habitual en las aguas canarias durante la temporada otoño-invierno, que se ha dado por empezada en septiembre y se prolongará bien avanzado el año próximo.

Será más notable la actividad turística en los dos meses finales de 2025, con diciembre sumando algo más de tráfico crucerístico que el mes de noviembre, vistas las estimaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en consonancia con las cuentas marcadas para otras islas.

En el particular del undécimo mes, la primera parada se espera que corra a cargo del clásico 'Club Med 2', en el primer lunes de noviembre. Hay varias fechas en la que muy probablemente llegarán a coincidir dos cruceros, caso de los días 17, 20 y 27 de noviembre. El día 30 se dará la última de las escalas del mes, a cargo del 'Mein Schiff 7'; para concretarse así una suma de al menos dos docenas de paradas.

Serán algunas más en diciembre, con opciones de rozar la treintena si se agrega alguna más a las ya confirmadas. El primer barco turístico en parar en las aguas capitalinas en el mes definitivo del año, el día 1, será el singular y coqueto 'La Belle des Oceans'. Y el curioso registro de ser el último barco turístico en hacer escala en Puerto del Rosario será el 'Marella Explorer 2', pocas horas antes de las doce campanadas.