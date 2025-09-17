El PSOE aplaude que se retiren del mercado insular 934 viviendas turísticas

CANARIAS7 Puerto del Rosario Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

La representación insular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se pronunció este pasado martes de modo favorable a las medidas emprendidas por el Ministerio de Vivienda, «que acaba de destapar 934 viviendas vacacionales ilegales en Fuerteventura».

Se aplaude la actuación, pues se pone coto a «una irregularidad que afecta directamente a la disponibilidad y al precio de la vivienda de alquiler», según nota trasladada a la opinión pública.

En virtud de la valoración hecha por los socialistas, La Oliva es el cuarto municipio canario con más cantidad de viviendas comercializadas en el mercado turístico sin cumplir en apariencia con la legalidad vigente (484). A continuación, por orden de más a menos, aparecen los municipios de Antigua (216), Pájara (116), Tuineje (60) y Puerto del Rosario (58). No está Betancuria.

En versión del diputado Manuel Hernández, «existe un problema de 'ceguera política' en la Consejería de Turismo hacia la desaparición de vivienda en el mercado de alquiler y la consiguiente subida irracional de precios, y esa ceguera que representa la consejera Jessica de León ha agravado el problema habitacional en Fuerteventura con la gestión irresponsable de la regulación del alquiler vacacional».

Y añade que la orden de retirar los anuncios de estos inmuebles «es una medida concreta, efectiva y real, frente a la incógnita que es el Gobierno de Canarias», añade, «en materia de vivienda».