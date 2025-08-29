Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vehículo de estreno. C7

Protección Civil de Antigua estrena vehículo

La unidad ha sido adquirida por el Consistorio

CANARIAS7

Antigua

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:04

El Ayuntamiento de Antigua ha puesto a disposición del equipo local de Protección Civil un nuevo vehículo completamente rotulado y equipado; con la sirena y luces de emergencia incorporadas.

El vehículo «es amplio, cómodo, con un motor resistente y fortaleza para recorrer caminos y pistas», según valoración de fuentes municipales.

«Tras finalizar su puesta a punto, completa rotulación y equipación, este amplio, resistente y cómodo vehículo pasa a formar parte del cuerpo de Protección Civil de Antigua», según el concejal de Seguridad y Emergencias, Fernando Estupiñán. Se avanza así al tiempo de potenciar la existencia de «un cuerpo de prevención y primera actuación en cualquier incidencia, accidente o percance que pueda ocasionarse en un evento público».

«Protección Civil de Antigua es un cuerpo de voluntarios y voluntarias formados en primeras emergencias, en seguridad preventiva y cuya labor en cada acto que organizamos es necesaria y siempre requerida», dijo en la presentación el alcalde, Matías Peña.

