Protección Civil de Antigua estrena vehículo La unidad ha sido adquirida por el Consistorio

CANARIAS7 Antigua Jueves, 28 de agosto 2025, 23:04

El Ayuntamiento de Antigua ha puesto a disposición del equipo local de Protección Civil un nuevo vehículo completamente rotulado y equipado; con la sirena y luces de emergencia incorporadas.

El vehículo «es amplio, cómodo, con un motor resistente y fortaleza para recorrer caminos y pistas», según valoración de fuentes municipales.

«Tras finalizar su puesta a punto, completa rotulación y equipación, este amplio, resistente y cómodo vehículo pasa a formar parte del cuerpo de Protección Civil de Antigua», según el concejal de Seguridad y Emergencias, Fernando Estupiñán. Se avanza así al tiempo de potenciar la existencia de «un cuerpo de prevención y primera actuación en cualquier incidencia, accidente o percance que pueda ocasionarse en un evento público».

«Protección Civil de Antigua es un cuerpo de voluntarios y voluntarias formados en primeras emergencias, en seguridad preventiva y cuya labor en cada acto que organizamos es necesaria y siempre requerida», dijo en la presentación el alcalde, Matías Peña.