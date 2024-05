«Presi, ¿y la zona de sombra en mi colegio para cuándo?»

En la clase de Infantil de la profe Vicky, en la carta que le entregaron los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria en el salón de actos, en la radio escolar, en cualquier momento del recorrido del presidente canario Fernando Clavijo por el CEIP Millares Carló, en Puerto del Rosario, la demanda escolar siempre fue la misma este jueves: ¿y la zona de sombra para cuándo?. El primer mandatario regional acudió al centro por invitación de los alumnos, cuando se trasladaron con la radio a Las Palmas de Gran Canaria a un encuentro de radios escolares y se lo pidieron: «oye, presidente, por qué no vienes que tenemos unas cositas que decirte».

Ampliar El presidente canario, con los alumnos del CEIP Millares Carló, que participaron con su radio en un encuentro en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. C7

«¿Qué visita tenemos?» preguntó la profesora a los alumnos de Infantil que contestaron a coro. «¿Y le conocen?» Sólo un niño se acordó, pero de otro presidente, del de Rusia y ya.

Ampliar Con los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria del CEIP Millares Carló. Javier Melián / Acfi Press

En el salón de actos, le regalaron un dibujo de la Guerra de las Galaxias «porque conocemos los gustos del presidente» y volvieron al ataque con la carta: «vivimos en una isla muy calurosa, casi siempre con calima, y sólo tenemos dos pérgolas pequeñas y unos pocos árboles. Nuestro problema es que faltan zonas de sombra. En verano, no podemos ni salir al recreo a jugar de tanto sol».

A unos y otros, el presidente canario contestó que, si no puede ser este curso, «seguro que el próximo» sí podrán salir al recreo y jugar bajo pérgolas. A lo que añadio su compromiso por recuperar el convenio Canarias-Estado de infraestructuras educativas puesto en marcha en 2015 y eliminado en 2019. El jefe del Ejecutivo regional reconoció «el deterioro de muchos centros educativos de las islas» motivado por la supresión del convenio y aseguró que, aunque desde el Gobierno «hemos puesto más recursos son insuficientes».

Diálogo con las niñas y los niños de Infantil. Javier Melián / Acfi Press

Fernando Clavijo señaló que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado «ha trabado la recuperación del convenio» pero apuntó que «seguimos trabajando» y es uno de los asuntos contemplados en la agenda canaria.

En tierras raras, «lo que decidan las instituciones majoreras»

Sin irse algunos escolares, Fernando Clavijo dejó de lado la demanda de la zona de sombras para aclarar la posición del Gobierno de Canarias sobre las investigaciones de tierras raras en tres municipios. «Claro que no vamos a hacer nada en contra del Cabildo y los seis ayuntamientos, con independencia de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada al final de la legislatura para la investigación, pero no en este momento».

Ampliar El alumno que hacía las fotos conversa con el presidente Fernando Clavijo. Javier Melián / Acfi Press

El primer mandatario aclaró que lo ha hablado con el vicepresidente y responsable regional de Industria, Manuel Domínguez, «y hemos coincidido en que si todas las instituciones públicas de Fuerteventura lo tienen claro, pues no seguiremos adelante».

Eso sí, matizó Clavijo, el Gobierno canario deberá llevar a cabo «algunas modificaciones»: la Ley de Minas, cuya competencia es del Ejecutivo central; y las normas para que, de alguna manera, «la decisión la tomen según la voluntad del Cabildo y los municipios afectados, en el sentido de que sean ellos los que decidan lo que se puede hacer o no».

Ampliar Entrevista en la radio escolar del CEIP Millares Carló. Javier Melián / Acfi Press

En cualquier caso, el presidente regional ha anotado, por el citado sentir general de las instituciones majoreras, que «no procede ni la investigación minera, por lo tanto estamos articulando todo para que sea como las instituciones han querido».

Los temas importantes

Cuando se fue el presidente para participar en el programa de radio del CEIP Millares Carló, las niñas y los niños se acercaron a los medios de comunicación y preguntaron por qué no se le había preguntado por los temas importantes: «los cortes de agua en mi casa y las carreteras».