Preocupación por el aumento de la inseguridad en Antigua ante la falta de recursos policiales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 de junio 2025, 22:45 Comenta Compartir

La situación de seguridad en el municipio de Antigua ha generado preocupación en el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), ante el aumento de la delincuencia y la insuficiencia de recursos humanos y materiales para garantizar un servicio eficaz.

Según el sindicato, el incremento de infracciones penales en la isla es un hecho constatable. Datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan un aumento de 341 delitos en Fuerteventura, lo que pone en entredicho la consideración de estos episodios como «hechos puntuales». Entre las alteraciones del orden más frecuentes se encuentran peleas que han requerido asistencia sanitaria e incluso hospitalización.

En cuanto a la plantilla de la Policía Local de Antigua, la situación ha sido calificada como crítica. Actualmente el cuerpo cuenta con 19 agentes, de los cuales solo 12 están en condiciones de cubrir turnos operativos. Esta dotación resulta insuficiente para garantizar un servicio esencial que requiere atención permanente, las 24 horas del día durante todo el año. Además, la plantilla presenta un notable envejecimiento y no se han cubierto las plazas vacantes, pese a que la normativa vigente lo permite.

Las limitaciones en el número de efectivos provocan, en muchos casos, la imposibilidad de cubrir los turnos nocturnos, dejando al municipio sin presencia policial local ni de Guardia Civil durante determinados periodos. Esta situación representa un riesgo evidente para la seguridad ciudadana.

Tampoco los medios técnicos disponibles permiten una respuesta adecuada. La dotación se considera obsoleta e insuficiente: no se dispone de etilómetros de precisión ni equipos de detección de drogas de uso directo, el sonómetro no está homologado, y no existen cámaras personales ni otro equipamiento actualizado. Por otra parte, las 22 cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio están destinadas exclusivamente al control del tráfico y no a tareas de seguridad ciudadana, como se ha indicado en algunas comunicaciones institucionales.

A esta situación se suma el hecho de que las funciones propias de la Policía Local no pueden ser desempeñadas por un único agente, algo expresamente prohibido por acuerdo plenario. Como consecuencia, numerosas incidencias relacionadas con ruidos, conflictos vecinales, accidentes de tráfico o conducciones temerarias quedan sin ser atendidas.

En este contexto, también se ha expresado malestar por el uso de entrevistas institucionales que, según el sindicato, no reflejan fielmente la realidad operativa del cuerpo. La plantilla policial solicitó formalmente el pasado 25 de abril una reunión con el alcalde de Antigua, Matías Fidel Peña García, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta.

Los agentes de la Policía Local de Antigua manifiestan su compromiso con la ciudadanía, pero advierten de la necesidad urgente de contar con los recursos mínimos necesarios para prestar un servicio público de calidad y con garantías de seguridad.

Temas

Antigua

Seguridad