Un Premio Nacional de Circo para inaugurar la Feria del Libro de Fuerteventura

La compañía gallega Pista Catro aterriza en Fuerteventura después de que hace unos días el Ministerio de Cultura le concediera el galardón

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 16 de octubre 2025, 13:11 Comenta Compartir

La compañía gallega Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025, será la encargada de inaugurar la 35 edición de la Feria del Libro de Fuerteventura con el espectáculo 'Orquesta de malabares'. Será el jueves, 23 de octubre, a las 18.00 horas en la plaza del Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario.

La compañía aterriza en Fuerteventura después de que hace unos días el Ministerio de Cultura les concediera el Premio Nacional de Circo 2025 por «su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma».

A la hora de anunciar el galardón, este Ministerio incide en la consolidación de su espectáculo 'Orquesta de malabares' en el que fusionan la música y el circo. Precisamente, será 'Orquesta Malabares' el que pondrán en escena ante el público majorero junto a la Banda de la Escuela Insular de Música de Fuerteventura, dirigida por Javier Santos.

La Feria del Libro está organizada por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.