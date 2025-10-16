Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última hora Muere el conductor de un coche tras chocar con una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
Uno de los montajes de la compañía gallega. Pista Catro

Un Premio Nacional de Circo para inaugurar la Feria del Libro de Fuerteventura

Ferias del Libro ·

La compañía gallega Pista Catro aterriza en Fuerteventura después de que hace unos días el Ministerio de Cultura le concediera el galardón

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:11

Comenta

La compañía gallega Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025, será la encargada de inaugurar la 35 edición de la Feria del Libro de Fuerteventura con el espectáculo 'Orquesta de malabares'. Será el jueves, 23 de octubre, a las 18.00 horas en la plaza del Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario.

La compañía aterriza en Fuerteventura después de que hace unos días el Ministerio de Cultura les concediera el Premio Nacional de Circo 2025 por «su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma».

A la hora de anunciar el galardón, este Ministerio incide en la consolidación de su espectáculo 'Orquesta de malabares' en el que fusionan la música y el circo. Precisamente, será 'Orquesta Malabares' el que pondrán en escena ante el público majorero junto a la Banda de la Escuela Insular de Música de Fuerteventura, dirigida por Javier Santos.

La Feria del Libro está organizada por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  4. 4 Muere una persona en un choque entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  5. 5 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  7. 7 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  8. 8 Guanarteme levanta otra barricada
  9. 9 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  10. 10 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un Premio Nacional de Circo para inaugurar la Feria del Libro de Fuerteventura

Un Premio Nacional de Circo para inaugurar la Feria del Libro de Fuerteventura