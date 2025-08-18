La pregonera Pepa Hernández abre las fiestas de Antigua
Fiestas patronales ·Las fiestas de la Virgen de Antigua acogen el concierto de David Bustamante y la primera Carrera de Caballos, entre otros actos
Puerto del Rosario
Lunes, 18 de agosto 2025, 15:09
Con la lectura del pregón el 28 de agosto, jueves, a las 20.30 horas, a cargo de Pepa Hernández, arrancan las fiestas de Antigua.
La Concejalía de Festejos y la comisión de fiestas elaboran una amplia programación de eventos desde noches de humor, de mariachis, una verbena de los años 80 el 5 de septiembre (viernes) a las 20.00 horas, de solistas, fiestas infantiles y el concierto de David Bustamante, previsto para el 7 de septiembre, a las 22.00 horas.
Las actividades más festivas se complementa con una programación de citas deportivas como la carrera de motocross en Los Alares, la Antigua Xtreme Race, el 30 aniversario del Rally de Antigua y la primera Carrera de Caballos Fiestas de Antigua puntuable en competición insular y regional, así como el Rally Virtual SIM.
