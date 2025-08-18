Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El alcalde Matías Peña y el concejal de Festejos, con la pregonera Pepa Hernández. Javier Melián / Acfi Press

La pregonera Pepa Hernández abre las fiestas de Antigua

Fiestas patronales ·

Las fiestas de la Virgen de Antigua acogen el concierto de David Bustamante y la primera Carrera de Caballos, entre otros actos

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:09

Con la lectura del pregón el 28 de agosto, jueves, a las 20.30 horas, a cargo de Pepa Hernández, arrancan las fiestas de Antigua.

La Concejalía de Festejos y la comisión de fiestas elaboran una amplia programación de eventos desde noches de humor, de mariachis, una verbena de los años 80 el 5 de septiembre (viernes) a las 20.00 horas, de solistas, fiestas infantiles y el concierto de David Bustamante, previsto para el 7 de septiembre, a las 22.00 horas.

Las actividades más festivas se complementa con una programación de citas deportivas como la carrera de motocross en Los Alares, la Antigua Xtreme Race, el 30 aniversario del Rally de Antigua y la primera Carrera de Caballos Fiestas de Antigua puntuable en competición insular y regional, así como el Rally Virtual SIM.

Pepa lee el pregón a las 20.30 horas del 28 de agosto. Javier Melián / Acfi Press

