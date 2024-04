CC y PP presentan un PNL contra las tierras raras y reactivan la creación del Parque Nacional

«No será una de las tantas Proposiciones No de Ley que aprueba el Parlamento de Canarias: será un mandato de éxito porque somos los dos partidos mayoritarios en la Cámara regional y que formamos el Gobierno autónomo», avisa Mario Cabrera, diputado regional y secretario insular de Coalición Canaria, al presentar la PNL que, conjuntamente con el Partido Popular (PP), registrarán este viernes para su debate en mayo. La solicitud de paralización de las autorizaciones mineras de tierras raras en Fuerteventura «y de las nuevas», el cambio de la Ley de Minas de 1973 «que es la que nos pone en riesgo» y la consulta previa las instituciones locales afectadas por los estudios universitarios son las principales demandas de una proposición que recoge «el sentir» expresado por las vecinas y los vecinos de Ajuy en la concentración del 7 de abril y ratificado por los plenos del Cabildo y los seis ayuntamientos por unanimidad, Fecam y Fecai.

La PNL, de ocho puntos, entre los cuales se recogen los cuatro aprobados por unanimidad en las instituciones majoreras, «no es nuestra, es de los seis ayuntamientos, del Cabildo, de la Fecai, la Fecam, de la ciudadanía de Fuerteventura». Por eso, Cabrera anuncia que la proposición «acaba con el tema de las tierras raras, no sólo en Fuerteventura sino en el resto de Canarias».

Ampliar Cabrera expone los puntos de la PNL de CC y PP que se registra el viernes y que se debate el próximo mayo. Javier Melián / Acfi Press

CC también anuncia que presentará este miércoles una enmienda a la totalidad a la PNL de petición de suspensión de las autorizaciones mineras de tierras raras que registró Nueva Canarias (NC). «No es que sólo sea una proposición incompleta, es que es contradictoria y se presentó de manera oportunista, deprisa y corriendo», zanja el parlamentario y secretario insular de CC.

NC, argumenta Mario Cabrera la enmienda a la totalidad a la otra PNL, «se lanzó a la piscina» al presentar su proposición en el Parlamento regional por no incluir el sentir de las vecinas y los vecinos y los acuerdos plenarios del Cabildo y los seis ayuntamientos majoreros. Por eso, apela a la responsabilidad de NC que, «ya que se equivocó, aceptar nuestra enmienda a la totalidad, de sustitución».

La otra PNL, la defendida nacionalistas y populares, será «una PNL de éxito porque la presentamos dos partidos que gobiernan, secundada por el presidente canario Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez».

«Estoy decepcionado con nuestras universidades»

Entre otros puntos, la propuesta de CC y PP hace hincapié en que los expedientes deben ser accesibles al Cabildo y los ayuntamientos afectados. «Estoy decepcionado con nuestras universidades», destaca Cabrera González. «Nos pasó con las prospecciones petrolíferas de Repsol, cuando hubo catedráticos que dijeron que íbamos a perder una magnífica oportunidad para el avance de la ciencia, pero no analizan las consecuencias para Fuerteventura«.

Ampliar Mario Cabrera, parlamentario y secretario insular de CC. Javier Melián / Acfi Press

En el caso de las minerías de las tierras raras, «ha habido dos catedráticos de nuestras universidades, que cobran del dinero del Gobierno de Canarias, que han llegado a decir que es importante para la investigación, aunque reconocen que no se conseguirá tanto volumen de tierras raras. Pero si mañana, por la investigación, empiezan a hacer sondeos, veremos abrir caminos nuevos por Ajuy, veremos hacer catas, aunque no sean tan dañinas como ellos dicen. Y no, las universidades públicas nuestras no están para eso, por eso nuestra PNL establece que, si se quiere investigar sobre un territorio, que se consulte a ese territorio«.

Reactivar el Parque Nacional de Zonas Aridas

CC hizo memoria de otra autorización solicitada hace más de 40 años en Biocho, también en la costa de barlovento de Pájara, por Cementeras Canarias. «También la conseguimos parar y en un momento en que la gente tenía que irse de Fuerteventura a buscar trabajo. Se dijo que no en ese momento difícil porque sabíamos que la zona tenía otros valores geológicos y medio ambientales».

Una vez confirmado el valor de esta costa, la oeste de Fuerteventura, Mario Cabrera anuncia que reactivará el antiguo proyecto del Parque Nacional de Zonas Áridas «por la importancia geológica que tiene y porque la costa oeste tiene varias protecciones, pero la falta la más importante frente a las extracciones: la del parque nacional».