El PP pide reforzar a la Guardia Civil en Gran Tarajal Desde Tuineje se reclama que el cuartel opere tanto de día, como de noche, sin interrupción

CANARIAS7 Tuineje Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:04

La portavoz del Partido Popular (PP) en Tuineje, Esther Hernández, ha solicitado a la Dirección Insular de la Administración Generañl del Estado que el cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal preste servicio a diario, tanto de día, como de noche, sin interrupción.

Se tiene en cuenta que este año ha subido la criminalidad en la isla, en casi un 12%; y que se ha anunciado la llegada de 30 nuevos agentes de la Benemérita.

Esther Hernández tiene en cuenta que Tuineje «lleva años soportando» que el cuartel de la Guardia Civil solamente abra en horario de mañana, «lo que obliga a los vecinos a esperar al día siguiente o desplazarse a otro municipio para interponer una denuncia fuera de ese turno·». Y añade la concejala conservadora que «es una situación insostenible para una población que merece servicios de seguridad básicos, continuos y eficaces».

Además, denuncia la munícipe del PP que actualmente una única patrulla de la Guardia Civil cubre los municipios de Pájara y Tuineje, una situación que califica de «auténtica barbaridad».

Desde el PP de Tuineje se exige al Ministerio del Interior que reorganice los recursos humanos anunciados para garantizar no sólo una atención permanente en el cuartel de Gran Tarajal, sino también la asignación de una patrulla exclusiva para Tuineje, «respondiendo así a una demanda legítima y reiterada de los vecinos del municipio».