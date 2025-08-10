Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los cuatro concejales populares del Ayuntamiento del norte. PP La Oliva

El PP de La Oliva reclama sombra para los parques infantiles

Los populares lo habían solicitado hace meses en el pleno

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:39

El Partido Popular (PP) de La Oliva vuelve a exigir la instalación de zonas de sombra en los parques infantiles del municipio, una medida fundamental para proteger a los más pequeños del sol y del calor, especialmente en los meses de verano.

Desde el PP se recuerda que esta propuesta ya fue llevada a pleno mediante una moción que fue rechazada por los grupos de gobierno (CC-AM y PSOE), quienes aseguraron estar trabajando en la elaboración de los pliegos para acometer estas actuaciones. Sin embargo, han pasado los meses y la situación no ha cambiado: los parques infantiles del municipio siguen sin zonas de sombra adecuadas, lo que compromete el bienestar y la seguridad de los niños y niñas que hacen uso de estos espacios.

El portavoz del Partido Popular en La Oliva, José Vicente Calero, subraya que «desde entonces hemos hecho un seguimiento constante de este compromiso, preguntando en los plenos sobre el estado del procedimiento y la preparación de los pliegos, pero las respuestas siguen sin traducirse en hechos concretos».

