El PP lamenta el cierre del Mercado Municipal de Pájara Se achaca a la mala gestión del gobierno local la clausura a ejecutar el 14 de octubre

CANARIAS7 Pájara Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:31

El PP de Pájara lamenta, en comunicado trasladado este viernes a la opinión pública, «la mala gestión y falta de planificación del alcalde y su grupo de gobierno (CC y PSOE), cuya consecuencia será el cierre del mercado municipal el próximo 14 de octubre, tras vencerse la actual concesión administrativa el pasado mes de octubre de 2024.

Debido a esta situación, se da a entender que decenas de familias dejarán de percibir los ingresos resultantes de la actividad en el Mercado.

«La nula previsión condena a muchas familias que se verán afectadas por un ayuntamiento irresponsable», asegura la portavoz del PP, Miriam de León.

En oficio remitido por el Ayuntamiento de Pájara a los concesionarios, se les comunica que debe cesar su actividad el próximo 14 de octubre, tras «la finalización de la concesión del uso del puesto»; ya que desde el «14 de octubre de 2024 se resolvió la última prórroga posible», afirma el comunicado.

«No solamente llevan un año funcionando en precario», denuncia Miriam de León, «sino que ahora les llega el aviso sin que el ayuntamiento haya abierto otro proceso para poder adjudicar estos espacios y para que estas familias puedan optar a renovar sus concesiones sin paralizar la actividad del Mercado Municipal».

Gestión en duda

El Mercado de Morro Jable formalizó su concesión administrativa el 13 de septiembre del año 2021 y adjudicó 12 lotes de pescadería, carnicería, panadería, pastelería, lácteos, frutería, comidas preparadas, cervecería, bar y tres de libre disposición. «Ahora estas familias viven en la más absoluta incertidumbre y queremos saber qué va a hacer el ayuntamiento, si sacará una nueva concesión administrativa o cerrará el mercado hasta que termine de redactar los pliegos, lo cual sería un grave error y un gran perjuicio para las familias, para el sector primario de Pájara y para el pueblo de Morro Jable».

Una situación, se aprecia por el PP, «que contrasta con las 'campañas de dinamización' con contratos menores firmados este pasado mes de junio»; que se han impulsado por el Ayuntamiento de Pájara, «con un coste de 13.385 euros de coste cuyo objeto del contrato fue «la contratación del servicio de Dinamización del Mercado Municipal de Morro Jable y fomentar el consumo de los productos locales disponibles en el mercado, atraer nuevos comerciantes y ocupar los puestos vacíos».

«Con una concesión administrativa vencida se licitó un contrato un menor para la dinamización de un espacio cuando lo que se debió hacer es contratar la redacción de pliegos que no pusieran en peligro la continuidad del mercado», asegura Miriam de León.

El PP demanda «soluciones inmediatas en aras de evitar el perjuicio para las familias concesionarias y el cierre del mercado hasta tanto en cuento se redactan los pliegos de la nueva concesión administrativa».