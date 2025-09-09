Ponen bonitos los escenarios de Betancuria para celebrar La Peña Los trabajos tienen respaldo de varias administraciones, con especial implicación del Cabildo

El Cabildo, desde Obras y Maquinaria, en coordinación con el Ayuntamiento de Betancuria y otros servicios insulares, participa activamente en los trabajos de acondicionamiento de infraestructuras y parajes naturales donde tendrán lugar los principales actos en Honor a Nuestra Señora de La Peña, a lo largo de la próxima semana.

Las cuadrillas del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' están realizando batidas en el barranco de Betancuria hasta el pueblo de Vega del Río Palmas; centrando sus esfuerzos en el desbroce y poda de los márgenes del barranco y en la retirada de residuos.

Estas acciones, además de la aplicación de recebe en algunas zonas, mejoran el tránsito y la seguridad de los miles de participantes en los actos de las fiestas insulares.

Tienen especial trascendencia los trabajos sobre el cauce del barranco, para evitar así incidencias en caso de lluvia.

Ayuda para los caminantes

La presidenta insular, Lola García, y el consejero del área, Blas Acosta, destacan la importancia de estas medidas para garantizar que el entorno se encuentre en las mejores condiciones posibles para la llegada de los peregrinos y peregrinas. Asimismo, estas labores también buscan la seguridad y comodidad de los caminantes durante su recorrido.

El encargo 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' realizado por el departamento que dirige Blas Acosta a Gesplan contempla actuaciones a largo de 15 meses, entre 2024 y 2025. Durante ambos ejercicios se invertirán cuatro millones de euros de financiación propia en cerca de un centenar de acciones de cercanía que inciden directamente en la conservación del entorno natural, en la buena percepción de los visitantes y en la calidad de vida de los residentes.