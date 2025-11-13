Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura Los agentes han desarrollado este operativo este jueves | La investigación se centra en presuntos delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:09 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo la mañana de este jueves una entrada y registro en la sede del centro de menores migrantes no acompañados de la entidad Quórum 77 en Puerto del Rosario, con un saldo hasta el momento de dos detenidos: el subdirector y un educador. Este operativo se enmarca dentro de la investigación que está desarrollando el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia centrada en la presunta comisión de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente llevados a cabo en el ámbito de la actividad de los centros y su gestión.

Desde primera hora los policías hicieron acto de presencia en el edificio, situado en la calle Juan de Austria, y le pidieron al personal que les entregara documentación, material informático y se identificaran.

El Caso Quórum 77 se inició el pasado mes de mayo en otro centro gestionado por esta asociación, La Fortaleza, en el Monte Lentiscal, en Santa Brígida, que cerraron. La investigación se originó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por parte del Gobierno de Canarias, tras recabar varios testimonios de menores que denunciaban maltrato por parte de algunos trabajadores de la ONG. En esa ocasión hubo nueve detenidos. Hubo otro registro en el centro de Arinaga donde también fueron detenidos Delia García, presidenta de Quórum 77 y Enrique Quintana Ramos, director de Centros de la citada entidad.

La autoridad judicial investiga presuntos delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente cometidos en el ámbito de la actividad de los centros y su gestión.

Importante actividad

La entidad Quórum 77 ha acogido a más de 1.900 menores migrantes no acompañados, lo que representa casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes extranjeros solos de las islas. La segunda, Coliseo, tiene plazas para la mitad, unas 900, mientras que el resto de las otras 12 entidades que se encargan de los menores en las islas asisten a entre 24 y 422 niños, niñas y adolescentes hasta un total de 1.300.

Quórum77 cuenta con centros en Firgas, Moya, Teror, Tamaraceite, Salinetas, Almatriche, Vecindario, La Aldea, Los Hoyos, Casa del Marino y Las Mesas, en Gran Canaria. También se ocupa de varios centros en la isla de Tenerife.