El 67% de la población de Fuerteventura no ha nacido en la isla

En La Oliva, según los datos del Istac de 2024, los nacidos en la isla son 7.126 personas frente a 22.567 nacidas fuera del territorio majorero

El 67% de las ciudadanas y los ciudadanos de Fuerteventura no ha nacido en la isla, esto es 85.090 personas Es la principal conclusión de los datos del Istac referidos a 2024 y publicados por el diario digital NoticiasFuerteventura.

Los nacidos en la Maxorata son un escaso 33%, esto es 41.924 personas. En algunos municipios -precisa el digital- la situación es «todavía más límite»: el resto de ciudadanos con nacionalidad española en Fuerteventura representa un 28.63%, entre los que se encuentran la ciudadanía procedente de otras islas y del resto del Estado, haciendo un total de 36.360 personas.

Capítulo aparte merece la población residente en la isla y procedente de Europa: un 17.89%, según los datos del Istac de 2024, lo que hacen 22.727 personas, «un dato que se mantiene relativamente estable desde el año 2021. Dentro de estas ciudadanas y ciudadanos comunitario, destaca la colonia italiana en Fuerteventura, sobre todo en La Oliva, donde los nacidos en el municipio son escasamente un 24%, eso son 7.126 personas naturales, frente a 22.567 personas nacidas fuera.

Con todo, el colectivo de personas nacidas en otro país que más crece en Fuerteventura es el de la ciudadanía procedente de Latinoamérica: son un 14.01%, subiendo dos puntos porcentuales desde el 2021. En total en Fuerteventura viven 17.792 personas procedentes de América del sur, en datos de 2024.

Todavía más datos sobre la procedencia de la población de Fuerteventura: las personas del resto del mundo en Fuerteventura son un 6,47%, un total de 8.200 personas, en su mayoría procedentes de África.

Los últimos datos que aporta el diario digital sobre la evolución de la población de Fuerteventura es el número de turistas mensuales. La Maxorata recibió en 2024 una media de 208.000 visitantes al mes y la estancia media es de 10 días, «lo que nos salen unos 70.000 turistas que están siempre en Fuerteventura de media».

La conclusión es que de 155.000 personas de las que permanecen en la isla son foráneas, frente a 41.924 nacidas en el territorio majorero.