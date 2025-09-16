Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel cabildicio sobre las becas. C7
Fuerteventura

Plazo para optar a las becas de estudio que da el Cabildo

En el pasado curso se dieron ayudas por valor de 4,6 millones de euros

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:36

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación, ha abierto la convocatoria de becas de estudios dentro y fuera de la Isla para el curso académico 2025/2026. Las personas interesadas tienen hasta el 15 de octubre para solicitarlas a través de https://becas.cabildofuer.es.

Según ha indicado la presidenta del Cabildo, Lola García, se trata de las dos líneas de becas más grande que concede la Corporación insular, dirigida a estudios dentro y fuera de la Isla de ESO, Bachillerato, FP y universidades (grados y posgrados)

Asimismo, se ha abierto la convocatoria de las becas de movilidad para estudiantes universitarios que participen en programas de movilidad (Erasmus, SICUE, Séneca, entre otros), y las becas al alojamiento en residencias escolares públicas. Para estas dos convocatorias, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de octubre, pudiendo solicitarse telemáticamente en la sede electrónica del Cabildo o presencialmente en las oficinas de registro y atención ciudadana.

Toda la información puede consultarse en el área de ayudas, becas y subvenciones de la página web del Cabildo, https://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-becas-y-subvenciones/educacion/.

Tanto la presidenta del Cabildo, Lola García, como el consejero de Educación, Adargoma Hernández, recalcan la gran inversión que realiza la Corporación insular en becas para los estudiantes, siendo la institución insular que más recursos destina a apoyar el estudio y la que más líneas de becas concede.

Buen precedente

En el curso 2024/2025, se concedieron 4,6 millones de euros entre las diferentes líneas de becas. La mayor inversión en becas de la historia del Cabildo, apunta García. El de Fuerteventura es, asimismo, el único que concede ayudas para el Bachillerato y ESO.

Adargoma Hernández ha resaltado que «desde el Cabildo se trabaja para ir adelantando cada vez más el inicio del plazo de solicitudes». Además, se han ido introduciendo novedades, reduciendo el umbral del grado de discapacidad, así como ampliado las ayudas a estudios de posgrado y especialización de formación profesional, lo que permite a los estudiantes que cursan másteres a distancia puedan beneficiarse.

Cabe destacar, además, que el Cabildo de Fuerteventura es el único que ha digitalizado por completo el proceso de solicitudes y baremación, garantizando un proceso ágil y accesible a los interesados.

Espacios grises

