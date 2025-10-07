Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso a la estación del intercambiador de metro y cercanías de Príncipe Pío, en Madrid. Ayuntamiento de Pájara

Las playas de Jandía viajan en metro, guagua y 50 taxis de Madrid

Turismo ·

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Turismo, realiza una campaña promocional para captar a los visitantes nacionales

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Martes, 7 de octubre 2025, 12:30

Comenta

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Turismo, llevó a cabo una campaña de promoción en Madrid con el objeto de reforzar la proyección de las playas de Jandía como destino turístico de referencia.

La iniciativa, que se desarrolló durante las últimas semanas, incluyó diversas acciones de publicidad exterior en soportes de gran visibilidad. En total se rotularon cincuenta taxis y una guagua con la imagen de las playas del municipio que circularon por las principales zonas de la capital, y se instaló un cartel publicitario en el intercambiador de Príncipe Pío, que estuvo entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad.

La concejala de Turismo, Tina Da Silva, destacó que «esta campaña responde a la estrategia de reforzar nuestra presencia en una de las principales ciudades de España. Queremos consolidar nuestro destino turístico a nivel nacional», afirmó.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, subrayó que «es fundamental la promoción turística del municipio como una herramienta para el apoyo de la economía local y del sector turístico».

La imagen de la marisma de las playas de sotavento luce en los taxis y guaguas privadas. Ayuntamiento de Pájara

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  5. 5 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las playas de Jandía viajan en metro, guagua y 50 taxis de Madrid

Las playas de Jandía viajan en metro, guagua y 50 taxis de Madrid