Las playas de Jandía viajan en metro, guagua y 50 taxis de Madrid

Acceso a la estación del intercambiador de metro y cercanías de Príncipe Pío, en Madrid.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 7 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Turismo, llevó a cabo una campaña de promoción en Madrid con el objeto de reforzar la proyección de las playas de Jandía como destino turístico de referencia.

La iniciativa, que se desarrolló durante las últimas semanas, incluyó diversas acciones de publicidad exterior en soportes de gran visibilidad. En total se rotularon cincuenta taxis y una guagua con la imagen de las playas del municipio que circularon por las principales zonas de la capital, y se instaló un cartel publicitario en el intercambiador de Príncipe Pío, que estuvo entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad.

La concejala de Turismo, Tina Da Silva, destacó que «esta campaña responde a la estrategia de reforzar nuestra presencia en una de las principales ciudades de España. Queremos consolidar nuestro destino turístico a nivel nacional», afirmó.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, subrayó que «es fundamental la promoción turística del municipio como una herramienta para el apoyo de la economía local y del sector turístico».

Ampliar La imagen de la marisma de las playas de sotavento luce en los taxis y guaguas privadas. Ayuntamiento de Pájara