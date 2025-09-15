El Plan Director del Aeropuerto prevé actuar por los olores de la depuradora La declaración ambiental estratégica incluye realizar valoraciones en relación con el ruido, con carácter periódico

El Boletín Oficial del Estado (BOE) dio cuenta días atrás de la declaración ambiental estratégica de la revisión del Plan Director del Aeropuerto de Fuerteventura. El documento, promovido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, organismo estatal, establece criterios para minimizar impactos del aeródromo de El Matorral en el entorno y entre la población cercana, destacando las consideración con respecto a la depuradora, si bien sin dar detalles sobre inversiones a ejecutar.

En concreto, como objetivo ambiental se marca «minimizar, en la medida de lo posible, los malos olores procedentes de la estación depuradora de aguas residuales del aeropuerto que causen molestias a la población».

Bajo este fundamento se insta a desarrollar un estudio que identifique, en su caso, las causas del mal olor generado por la gestión de las aguas residuales tratadas en el aeropuerto, a bien de que se propongan medidas cuyo objetivo sea reducirlo o evitarlo, «en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de la Isla».

Y con el añadido de que se considera necesario, según los técnicos que han elaborado la revisión ambiental del Plan Director del Aeropuerto, establecer un calendario periódico de las mediciones a ejecutar; a bien de con posterioridad evaluar las medidas correctoras necesarias, se contiene en el documento que cuenta con el amparo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Mediciones acústicas

Igualmente se marcan pautas con respecto a la posible contaminación acústica. Se indica que se deberán realizar campañas de mediciones periódicas de los principales contaminantes atmosféricos en condiciones meteorológicas representativas en las poblaciones más cercanas al aeropuerto. De los resultados se tendrá que dar cuenta a los consistorios, al objeto de fijar futuras estrategias de contención.

Se insta a tener una relación detallada del «número de viviendas y edificios de uso sensible incluidos en la envolvente de las isófonas 60/60». También a tener en cuenta «emisiones acústicas obtenidas a partir del sistema de monitoreo de ruido», como punto que da fundamenta a ejecutar mediciones periódicas. «Para el seguimiento de estos indicadores se tendrá en cuenta el resultado del seguimiento del plan de aislamiento acústico del aeropuerto y del sistema de seguimiento y monitoreo de ruido», se acota en el documento.

Por otro lado, se dan pautas para rebajar los niveles de contaminación lumínica. Se indica la necesidad de aplicar un plan de renovación de las luminarias.

