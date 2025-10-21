Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El queso Maxorata está elaborado con la leche de las cabras majoreras. Grupo Ganaderos de Fuerteventura

Picante y tostado, el queso Maxorata conquista los paladares al otro lado del Atlántico

El grupo Ganaderos de Fuerteventura se alzó en Chile con un premio Súper Oro por su variedad de curado untado con pimentón. Un total de 350 quesos de nueve países se presentaron al concurso

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 21 de octubre 2025, 12:41

Picante, ligeramente dulce y tostado, el queso Maxorata, con su variedad curado de pimentón elaborado con leche de cabra, suma un nuevo premio para el grupo Ganaderos de Fuerteventura: el Súper Oro del Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo, celebrado en Santiago de Chile.

Quince de las 19 producciones canarias presentadas al Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo, celebrado en Chile del 30 septiembre al 2 de octubre, resultaron galardonadas en esta primera edición del certamen.

En la categoría de medallas de plata, el grupo Ganaderos de Fuerteventura recibió dos galardones más en Chile: para su marca Selectum por su curado de mezcla untado de pimentón; y para Maxorata por semicurado natural.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), sufragó el envío de un total de 19 quesos participantes en el certamen, procedentes de Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, que se midieron con un total de 350 quesos de nueve países.

