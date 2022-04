Pestana aboga por la acogida de menores ucranianos, pero «bajo la tutela de los Gobiernos de cada país»

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, dejó claro que España se ha comprometido con la acogida de los refugiados ucranianos, pero que «se pretende no ser prioritario en esa acogida, en el sentido de que sólo lleguen al archipiélago los que tengan un red familiar, y mucho menos menores no acompañados porque tenemos un servicio público muy tensionado ya, sobrepasado en algunos momentos, que no podemos seguir. tensando«.

A reglón seguido, matizó que eso no significa que no se reciban a menores ucranianos acompañados o no acompañados sino que existen otros territorios de España con más capacidad, «siempre bajo la coordinación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que se realice correctamente. Es lo único que pedimos. Pestana añadió que »no es Canarias el lugar para traer a más niños no acompañados por sus padres y eso no significa que no exista solidaridad, sino que al revés somos un país muy comprometido con el pueblo ucraniano y su situación absolutamente injusta e intolerable«.

Sobre el traslado de los 17 menores procedentes de un orfanato ucraniano, que aterrizaron el 11 de marzo en Fuerteventura acompañados por tres adultos gracias al apoyo del Ayuntamiento de La Oliva y a la iniciativa de la ciudadana Natalia Karpukhina, el delegado del Gobierno aseguró que podía entender esa solidaridad en los primeros días del inicio de la invasión rusa, aunque apostilló que «sin embargo se hizo sin la coordinación del Ministerio de Migraciones, de hecho yo mismo lo comuniqué, pero reitero que puedo entender el momento porque primó la solidaridad». Por eso, en otros traslados de menores refugiados requieren de la coordinación ministerial «porque existen otros territorios con más capacidad en el resto de España«.

La Delegación del Gobierno ha mantenido contactos con Karpukhina, quien solicitó ayuda para acoger a los menores, aunque Pestana asegura que se le comunicó lo mismo: que Canarias no es el territorio adecuado por estar saturados sus servicios de acogida. «Los menores que salgan de Ucrania deben salir muy bien organizados y tutelados por los países de acogida y bajo la coordinación de las instituciones de cada uno de los países».