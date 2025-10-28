Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Más personal, más contenedores y recogidas más frecuentes: Puerto del Rosario moderniza su servicio de limpieza

El pleno da el visto bueno al documento de costes del nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, paso previo a la licitación por diez años y un presupuesto superior a los cinco millones de euros

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 28 de octubre 2025, 12:37

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario dio el visto bueno a la estructura de costes del nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, allanando el camino para la licitación de un servicio modernizado que se extenderá durante diez años y contará con un presupuesto estimado superior a los cinco millones de euros.

Esta aprobación, paralela a la de las nuevas tasas de residuos, permite al Consistorio adaptarse a la normativa europea y española (Ley 7/2022), que exige que los servicios de gestión de residuos sean financieramente sostenibles. La actualización de las tasas va ligada directamente a una mejora tangible y a la modernización del servicio.

El documento técnico aprobado detalla las mejoras que sustentan la inversión, entre las que destacan un aumento considerable de personal; la renovación y mejora de la maquinaria y los contenedores (incluyendo los de residuos sólidos urbanos y el 5º contenedor); un incremento en la frecuencia de recogida; y mejoras específicas en la limpieza de las playas del municipio.

La propuesta se someterá a un período de información pública de 20 días, pudiéndose consultar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, el Tablón de Anuncios municipal y la web del Ayuntamiento.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó que «con este paso firme avanzamos hacia un modelo de gestión más eficaz y sostenible. La recogida de residuos y la limpieza de calles y playas son servicios fundamentales para la calidad de vida de nuestros vecinos y para la imagen de Puerto del Rosario».

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, David de León, puso en valor el trabajo técnico realizado: «Esta estructura de costes es la base para un servicio renovado, que responda a las necesidades actuales y a los retos medioambientales de la próxima década. Garantiza transparencia, control económico y una revisión de precios justa, alineándonos con la legislación para mejorar con criterios de eficiencia y sostenibilidad».

