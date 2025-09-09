Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación del cartel. C7
Fuerteventura

Peñita Gutiérrez firma el cartel anunciador de la Feria del Libro

Las 35ª edición del encuentro literario será en octubre

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:10

La artista Peñita Gutiérrez ha sido la encargada de elaborar el cartel de la 35ª edición de la Feria del Libro de Fuerteventura, a celebrar del 23 al 26 de octubre, en la plaza del Centenario de Palacio de Formación y Congresos.

Será punto de encuentro para autores, lectores y profesionales del sector editorial, se dijo durante la presentación en sociedad del cartel.

La autora se inspiró en la temática del conocimiento para desarrollar la idea final: «Nubes, representadas como libros, de las que caen gotas de lluvia, haciendo referencia al conocimiento que va dando vida al ser inanimado. Todo ello dentro de un contexto de querer afrontar la sobreinformación, que existe en la actualidad por parte de las redes sociales, con la cultura y conciencia que aporta la lectura».

El consejero de Cultura, Rayco León, ha puesto en valor la obra de una artista multidisciplinar, que utiliza el arte como herramienta de integración y transformación social. Su trayectoria abarca desde murales en contextos socioeducativos hasta ilustraciones de cuentos infantiles que promueven la igualdad, pasando por la pintura en vivo junto a bandas musicales y su participación en festivales de arte urbano en Canarias.

La Feria del Libro está organizada por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, y cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.

