A volar los drones fuera del alcance visual del piloto en Fuerteventura

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha otorgado a Pegasus Aero Group la primera autorización específica BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) desde el Parque Tecnológico

Foto de archivo de una plataforma no tripulada.

Canarias7 Puerto del Rosario Martes, 18 de marzo 2025, 15:04 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha otorgado a Pegasus Aero Group la primera autorización específica BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), es decir, más allá del alcance visual del piloto, que se obtiene en este caso para operar en el Parque Tecnológico de Fuerteventura y para volar una plataforma no tripulada de ala fija de despegue vertical, con una envergadura de más de tres metros en el marco del Proyecto ISSEC.

Este proyecto es una ambiciosa iniciativa de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que se centra en la creación de soluciones innovadoras para emergencias, seguridad, biodiversidad y otros servicios tanto públicos como privados en las Islas Canarias.

Con esta autorización, que también permite vuelos más allá del alcance visual, Pegasus Aero Group se posiciona a la vanguardia del sector, explorando nuevas fronteras tecnológicas que no solo mejoran la eficiencia y la seguridad en operaciones críticas, sino que también se comprometen con la protección de la naturaleza, la sostenibilidad medioambiental y la gestión de las emergencias, ofreciendo soluciones inteligentes en la gestión de los datos.

El proyecto, denominado Centro de Desarrollo de Soluciones, Emergencias y Biodiversidad (ISSEC), se ha cofinanciado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ministerio de Ciencia e Innovación, lo que subraya la importancia de la colaboración entre instituciones para impulsar el desarrollo tecnológico en la región.