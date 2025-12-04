El Parque Tecnológico de Fuerteventura, «referente en Canarias»

La directora general de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, alaba su «uso de las innovaciones tecnológicas para la anticipación, prevención y coordinación ante hechos catastróficos»

Eduardo Pereira, gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura, explica los detalles de las aeronaves no tripuladas a la delegación institucional que acompañó a Virginia Barcones.

Los proyectos del Parque Tecnológico de Fuerteventura, en el municipio de Puerto del Rosario, «convierten a Canarias en referente en el uso de las innovaciones tecnológicas para la anticipación, prevención y coordinación ante hechos catastróficos», confirmó este jueves la directora general de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, Virginia Barcones.

El consejero regional Manuel Miranda y la presidenta Lola García acompañaron a Barcones en su visita institucional al edificio ISSEC: un centro para el desarrollo de soluciones innovadoras mediante Data Analytics a partir de datos obtenidos de sensores embarcados en plataformas no tripuladas. Asimismo, recorrieron la pista de operaciones Canarias Stratoport for HAPS & UAS, la mayor de España para operaciones con pseudosatélites y aeronaves no tripuladas.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que, «es importante que tanto las administraciones locales como suprainsulares conozcan las capacidades que tiene el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que acoge ya proyectos punteros en el ámbito de la seguridad y emergencias, protección de la biodiversidad o gestión de los flujos migratorios, que pueden dar respuesta en situaciones críticas y salvar vidas».

Canarias Geo Innovation Program 2030' www.canarias-geo-innovation.com, y sus proyectos y actuaciones de desarrollo son cofinanciados por la Unión Europea, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, de los fondos Next Generation UE y el programa FEDER 2021-2027, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Canarias el Cabildo a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI y el Cabildo de Fuerteventura mediante el Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN a través de su entidad Parque Tecnológico de Fuerteventura SA, MP.

García, Barcones y Miranda, durante la visita al Parque Tecnológico.