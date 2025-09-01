El parque móvil sigue al alza y alcanza ya un sumatorio de casi 108.000 unidades En Betancuria consta la presencia de más vehículos que de vecinos. Puerto del Rosario sigue como ámbito con mayor suma de automóviles

En Fuerteventura hay cerca de 108.000 vehículos de alta, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT). Se observa un aumento de unos 3.000 automóviles, contando con ciclomotores, con respecto al recuento ceñido al verano de 2024.

Haciendo desglose por municipios, manda Puerto del Rosario, con inscripción efectiva de casi 39.500 vehículos. El contrapunto es Betancuria, aspecto lógico, en función de la población censada, con una estimación compuesta por más de 1.100 automóviles, si bien en este territorio, a diferencia de lo normal, hay más vehículos de alta que residentes.

Del resto, en La Oliva consta la presencia de casi 24.100 automóviles dadas de alta, afectando aquí los negocios dedicados al alquiler. En Pájara el parque móvil se compone de casi 16.200 vehículos. En el caso de Tuineje se mantiene en la cuarta posición en la estadística general, con cerca de 14.800 vehículos dados de alta oficial. Y Antigua repite en la quinta posición insular, con un parque móvil conformado por cerca de 12.350 automóviles.

En los seis municipios son los balances dichos más elevados que en fechas recientes, como consecuencia del crecimiento constante que viene mostrando la automoción en los últimos años en Fuerteventura. Así las cosas, se puede inferir que es probable que la valoración en conjunto quede por encima de 110.000 vehículos en un recuento próximo.

Hace tres lustros el parque móvil se componía por unas 70.000 unidades; por 80.000 hace una década y por cerca de 90.000 al acabar la pasada década.

Este año, entre enero y julio, entre los seis municipios se concretaron algo más de 2.100 estrenos; mientras que a la par fue viable dar de baja a un total de algo más de un millar de automóviles registrados por residentes o empresas de La Maxorata.