El paro alcanza el registro más reducido en más de tres lustros Entre los seis municipios constaban al cierre de agosto 5.559 profesionales sin ocupación

L.S.R.J. Puerto del Rosario Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:27

El vigente mes de septiembre se abrió en Fuerteventura con la presencia de justo 5.559 profesionales oficialmente en situación de desempleo. Es el registro más bajo desde hace más de tres lustros. Para comparar, sirva decir que al acabar agosto del pasado año la suma se conformaba por 5.879 demandantes de un puesto de trabajo; mientras que en julio pasado se contaba entre los seis municipios con justamente 5.612 profesionales en situación de desempleo.

Puerto del Rosario, donde curiosamente el paro subió en el pasado mes, es el ámbito donde el paro tiene más peso en la isla, con 2.474 personas afectadas. En la parte contraria, como consecuencia del peso poblacional, aparece el municipio de Betancuria, con 34 profesionales en paro, con la curiosidad de que en este territorio el registro actual es peor que el que se daba al acabar julio.

En los cuatro territorios locales el paro se pudo recortar en el pasado mes de manera notoria; compensando así el auge en la capital y Betancuria. La Oliva estrenó septiembre con 1.162 demandantes de un puesto laboral, mientras que Tuineje abrió mes con 815 profesionales en paro. Pájara estrenó el noveno mes del año con 638 personas sin trabajo y Antigua lo hizo con 436.

Sexos

Como en la mayor parte del territorio canario, en especial afecta el paro en Fuerteventura a la población femenina. En el último recuento oficial constan 3.173 mujeres sin empleo, frente a 2.386 hombres en igual situación precaria.