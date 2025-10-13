El 'Paradisus' de Fuerteventura espera en playa de la Barca

La marca Meliá Hotels International ha invertido 30 millones de euros en su propuesta de lujo en las playas de sotavento de Jandía, en el municipio de Pájara, con 361 habitaciones, 4 piscinas y 7 restaurantes. La inauguración oficial del antiguo hotel Los Gorriones, que sube de categoría a cinco estrellas, es este jueves, 16 de octubre

El establecimiento turístico se sitúa en un enclave privilegiado: la playa de la Barca y su marisma.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 13 de octubre 2025, 14:51 Comenta Compartir

Tras una inversión de 30 millones de euros, Meliá Hotels International ha convertido el antiguo hotel Los Gorriones en Paradisus Fuerteventura, un establecimiento hotelero que eleva su categoría a cinco estrellas. Tras su apertura el pasado mes de agosto, el resort prepara este jueves, 16 de octubre, a las 18.00 horas, su gran inauguración oficial con una propuesta de lujo en el municipio de Pájara.

El hotel cuenta con cuatro piscinas, entre ellas una de agua salada, rodeadas de jardines. Los huéspedes podrán alojarse en una de las 361 habitación en las que se incluyen las suites con vistas a la famosa marisma de playa de la Barca. Gracias a su propuesta de todo incluido, los clientes pueden definir el viaje a su manera a través de la oferta de experiencias que va desde la relajación a la diversión, dentro y fuera del hotel.

Ampliar La marisma casi anega los jardines del antiguo hotel Los Gorriones. Paradisus by Meliá

El 24 de julio de 2024, el Ayuntamiento de Pájara anunció que, a través de su junto de gobierno, concedió a la cadena Meliá Hotels la licencia de obras a este hotel emblemático y pionero del sur de Fuerteventura. En aquel entonces, el Consistorio de Pájara destacó que la inversión se dirigiría «íntegramente a modernizar sus instalaciones, lo que supondría la creación de más de 150 empleos directos y además se triplicarán las viviendas destinadas a los trabajadores».

Con esta reapertura, Paradisus Fuerteventura se convierte en la primera opción de lujo en el sur de Fuerteventura y en el tercer hotel de la marca en Canarias.

La gastronomía, uno de los pilares fundamental de la oferta de lujo para Paradisus Fuerteventura, se oferta en siete restaurantes, desde locales de restauración informales junto a la piscina hasta altas propuestas de comida internacional. La estrella gastronómica es Mahos, el restaurante capitaneado por el chef Germán Ortega, con un menú diferenciador de cocina de autor que apuesta por la gastronomía local y productos kilómetro cero.

En línea con la apuesta de Meliá Hotels International por la isla, pronto abrirá sus puertas el futuro ZEL Fuerteventura, convirtiéndose en el cuarto de la marca y primer hotel lifestyle del territorio majorero.

Ampliar Una de las cuatro piscinas del nuevo hotel de cinco estrellas del sur de Fuerteventura. Paradisus by Meliá