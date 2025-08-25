Pájara recupera la Semana de la Juventud Bironeando, en La Lajita

Tras años sin dinamizar el verano, la agrupación Los Birones y el área de Juventud preparan un programa de actividades

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 24 de agosto 2025, 23:33

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Juventud, y la agrupación Los Birones, y en colaboración con el área de Deportes, preparan el regreso de la Semana de la Juventud Bironeando La Lajita, una iniciativa que lleva años sin celebrarse y que este verano vuelve a formar parte del calendario juvenil del municipio.

Esta semana de la juventud tendrá lugar del 25 al 31 de agosto en La Lajita, con el objetivo de ofrecer a la población joven un espacio de encuentro, participación y ocio saludable. La programación combina actividades deportivas y recreativas diseñadas para incentivar la implicación activa de los jóvenes y dinamizar la vida social.

Las actividades darán comienzo cada día a las 16.00 horas e incluirán actividades como piragüismo, vóley playa, fútbol playa, pádel surf, talleres de manualidades, juegos de mesa, colchonetas de agua y zonas infantiles con colchonetas, ofreciendo opciones para todas las edades.

Además, la semana contará con música ambiente todos los días y actividades especiales como el cine de verano los días 25 y 27 de agosto, a partir de las 21.00 horas, junto a la cofradía de pescadores; el bingo 'Bingoreando' el 28 de agosto, a las 19.00 horas; el 30 de agosto, desde las 14.00 horas, se llevará a cabo una gran paella popular acompañada de música en directo y la fiesta de la espuma y, a partir de las 20.00 horas, la actuación del Dj Naupe.

Para cerrar la semana, el 31 de agosto habrá una salida al Acua Water Park en Corralejo.