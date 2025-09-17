Pájara prepara un crucero en noviembre para más de 270 mayores Se está negociando la contratación del viaje, con un presupuesto de 224.700 euros

L.R.S.J. Pájara Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:45 Comenta Compartir

Más de 270 mayores del municipio de Pájara podrán ser partícipes, en la segunda mitad de noviembre, de un crucero por aguas del Mediterráneo, en cuanto prospere la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de cara a contratar la organización del viaje colectivo De salida, contando con la parte impositiva, se ha previsto hacer un desembolso de 224.700 euros.

Junto con los mayores que acrediten méritos para ser parte de la expedición, en el desplazamiento se contará con la presencia de 14 representantes municipales. De este modo, por cada viajero se está en disposición de hacer un pago de casi 800 euros.

La propuesta municipal pasa por una experiencia de nueve días de duración, con varias excursiones incluidas. Incluirá la experiencia el desplazamiento aéreo hasta Barcelona, por ser la capital catalana el punto de salida del barco turístico, así como el regreso hasta la isla. El paquete de crucero incluirá expresamente tasas de embarque, propinas y paquete de bebidas en la travesía.

La experiencia está a expensa de que se sumen ofertas de entidades interesadas en organizar este gran crucero colectivo. Se ha establecido el 10 de octubre como la fecha definitiva para el registro de ofertas en tiempo y forma.

En caso de que se pueda cerrar un acuerdo, entre finales de octubre y los primeros días de noviembre se habilitará un plazo para el registro de residentes sureños con interés en ser partícipe de la experiencia viajera.

Temas

sociedad

Cruceros

Viajar

Pájara