Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025
Maquinaria de estreno. C7

Pájara estrena retroescavadora

Se ha hecho un desembolso de 113.000 euros

CANARIAS7

Pájara

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:18

El Ayuntamiento de Pájara ha incorporado una nueva maquinaria pesada, para mejorar la flota de la Concejalía de Parque Móvil. Con una inversión de más de 113.000 euros, se cuenta desde este mes con una retroexcavadora JCB.

El objetivo principal de esta actuación es renovar los vehículos consistoriales, algunos con décadas de uso, y adaptarlos a las nuevas necesidades y tecnologías existentes, según valoración del edil del ramo, Alexis Alonso. «Esta maquinaria servirá para avanzar en la gestión de la limpieza del municipio en materia de sostenibilidad y tecnología», subraya.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, destaca que esta inversión demuestra la voluntad del grupo de gobierno por mejorar los servicios públicos desde la base. Además, afirma que «esto solo es el inicio de una renovación integral que iremos ejecutando por fases».

La excavadora está equipada con una amplia gama de accesorios, entre los que destacan un pala de almeja 6:1, cazos de limpieza, cucharas bivalvas de 500mm y 670mm, un cazado de 40 y un martillo hidráulico.

