Pájara aprende a dominar la alfarería
Artesanía ·La consejera de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, Lolina Negrín, y el concejal Pepe Díaz visitan el taller avanzado de barro
Puerto del Rosario
Martes, 11 de noviembre 2025, 13:19
Lolina Negrín, consejera de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, visitó el taller avanzado de alfarería que imparte Delfín Díaz Almeida en Pájara.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento del sur, Pepe Díaz, no quiso perderse la visita a a las alumnas y los alumnos que elaboran vasijas, hornos y hasta un sombrero en barro que elabora la artesana de la palma de Pájara, María Hernández Hernández.
La Consejería de Artesanía del Cabildo imparte este curso avanzado, en colaboración con el área de Cultura del Consistorio del sur. La responsable insular Lolina Negrín deja claro que el objetivo es seguir apostando por estos talleres de difusión de la artesanía.