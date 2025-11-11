Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La consejera Lolina Negrín y el concejal Pepe Díaz, con el alfarero Delfín Díaz y las alumnas y los alumnos del curso avanzado en Pájara. Osaín Alvarez / Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara

Pájara aprende a dominar la alfarería

Artesanía ·

La consejera de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, Lolina Negrín, y el concejal Pepe Díaz visitan el taller avanzado de barro

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Lolina Negrín, consejera de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, visitó el taller avanzado de alfarería que imparte Delfín Díaz Almeida en Pájara.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento del sur, Pepe Díaz, no quiso perderse la visita a a las alumnas y los alumnos que elaboran vasijas, hornos y hasta un sombrero en barro que elabora la artesana de la palma de Pájara, María Hernández Hernández.

La Consejería de Artesanía del Cabildo imparte este curso avanzado, en colaboración con el área de Cultura del Consistorio del sur. La responsable insular Lolina Negrín deja claro que el objetivo es seguir apostando por estos talleres de difusión de la artesanía.

María Hernández Hernández, artesana de la plama, elabora un sombrero con barro. Osaín Alvarez / Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara
Imagen principal - María Hernández Hernández, artesana de la plama, elabora un sombrero con barro.
Imagen secundaria 1 - María Hernández Hernández, artesana de la plama, elabora un sombrero con barro.
Imagen secundaria 2 - María Hernández Hernández, artesana de la plama, elabora un sombrero con barro.

