El paisaje tradicional de Fuerteventura como tarea
Obras ·Las cuadrillas de Gesplan trabajan en las gavias, nateros y cadenas de piedra de Agua de Bueyes
Puerto del Rosario
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:02
La presidenta Lola García se acercó a las tareas de recuperación del paisaje tradicional en Agua de Bueyes, en el municipio de Antigua, El Cabildo de Fuerteventura, a través del programa 'Bonita por naturaleza' que ejecuta Gesplan, realiza trabajos de rehabilitación de gavias, nateros, cadenas, muros de piedra seca y trastones en esta localidad.
«Es importante fortalecer la vida en nuestro medio rural, apoyan al sector agrícola y ganadero y mantienen vivas nuestras costumbres», apunta la primera mandataria majorera.
Los trabajos de adecentamiento y rehabilitación sostenible de este paisaje tradicional del municipio de Antigua, como ya se hizo meses atrás con Tiscamanita, en el municipio de Tuineje, implican a varias cuadrillas especializadas en la recuperación de muros de piedra seca y en las gavias de cultivo.