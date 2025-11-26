El paisaje tradicional de Fuerteventura como tarea

Las cuadrillas de Gesplan trabajan en las gavias, nateros y cadenas de piedra de Agua de Bueyes

La primera mandataria Lola García, en los trabajos de las cuadrillas de Gesplan en Agua de Bueyes, en el municipio de Antigua.

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:02 Comenta Compartir

La presidenta Lola García se acercó a las tareas de recuperación del paisaje tradicional en Agua de Bueyes, en el municipio de Antigua, El Cabildo de Fuerteventura, a través del programa 'Bonita por naturaleza' que ejecuta Gesplan, realiza trabajos de rehabilitación de gavias, nateros, cadenas, muros de piedra seca y trastones en esta localidad.

«Es importante fortalecer la vida en nuestro medio rural, apoyan al sector agrícola y ganadero y mantienen vivas nuestras costumbres», apunta la primera mandataria majorera.

Los trabajos de adecentamiento y rehabilitación sostenible de este paisaje tradicional del municipio de Antigua, como ya se hizo meses atrás con Tiscamanita, en el municipio de Tuineje, implican a varias cuadrillas especializadas en la recuperación de muros de piedra seca y en las gavias de cultivo.