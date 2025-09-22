El pago de la ecotasa en los espacios protegidos de Fuerteventura, para verano de 2026

El Cabildo de Fuerteventura se reúne en breve con el Ayuntamiento de La Oliva, Puertos y Costas para regular el acceso a Lobos. Las playas del Parque Natural de Jandía, las Cuevas de Ajuy o el arco de las Peñitas en el Parque Rural de Betancuria o las Dunas de Corralejo, ejemplos de masificación

Para bañarse en la playa de la Concha de la Isla de Lobos, adentrarse en las playas de Cofete, recorrer las Cuevas de Ajuy o hacerse un selfie en el arco de las Peñitas, habrá que pagar una ecotasa a partir del verano de 2026. Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, anunció en el foro 'Islas con futuro' celebrado en la sede del Canarias7, el cobro de una tasa por visitar los espacios naturales protegidos de la isla.

El pago de un precio de acceso a la red de espacios protegidos de Fuerteventura se establecerá en los instrumentos de ordenación de cada uno de ellos, que ahora mismo están en fase de elaboración: los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de esos espacios protegidos y el Plan de Ordenación de los Espacios Naturales (PORN).

En junio de este año, y tras las manifestaciones en contra del actual modelo de crecimiento turístico, la primera mandataria majorera ya se había puesto de lado de la ecotasa para entrar en los espacios naturales protegidos. «Es el momento de parar, reflexionar y marcar las líneas exactas de hacia dónde queremos crecer en turismo, no tanto de contar el número de visitantes sino de mirar hacia un turismo respetuoso con nuestro medio ambiente y espacios protegidos», dejó claro entonces.

Este lunes, en el foro del Canarias7, hizo especial hincapié en la regulación del acceso al Parque Natural de Isla de Lobos, que apuntó que será consensuada con el Ayuntamiento de La Oliva, Puertos y Costas, con los que el Cabildo majorero «en breve» se reunirá. Además, apuntó, «a Lobos no sólo parten turistas desde Fuerteventura, también desde Lanzarote».

La presidenta majorera zanjó con un «lo más prisa que tenemos somos nosotros, no se puede estar dando la situación que vemos en los espacios naturales de Fuerteventura».