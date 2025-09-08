Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Hospital General de Fuertventura. JAVIER MELIÁN / ACFI PRESS
Fuerteventura

Más pacientes para ser operados que en diciembre; menos que a mitad de 2024

La lista de espera tiene nueve departamentos afectados. Traumatología repite como el servicio con mayor número de casos pendientes

L.S.R.J.

Puerto del Rosario

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:17

Abrió el verano Fuerteventura con 935 pacientes con la incertidumbre de no saber cuándo les toca pasar por el quirófano, pese a tener la intervención programada; según cuentas dadas a conocer por el Gobierno de Canarias, ceñidas al 30 de junio. El valor supone un incremento con respecto al registro al cierre de diciembre, con 867 pacientes en espera a la conclusión de 2024. Y son menos que hace un año, cuando eran 959.

Se queda lejos del registro de mitad de 2023, con 1.243 pacientes en lista de espera por entonces. Y se mejora también con respecto al tiempo medio de espera, que se ha rebajado hasta el nivel de poco menos de dos meses.

En el contexto del periodo de espera, la delimitación del último balance se asemeja a la que hubo en el pasado año; cuando las medidas tomadas permitieron acortar el valor medio, de cerca de 80 días a mitad de 2023.

Sirva señalar que en la estadística oficial difundida por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo canario se asume que hay 3 pacientes que llevan más de medio año a la espera de la intervención necesaria para ver mejorada su salud. Por ende, constan 932 pacientes con una espera media por debajo de los seis meses.

Desglose

Hay justo nueve servicios en el Hospital General de Fuerteventura con pacientes en espera quirúrgica. Traumatología es el departamento con mayor suma, una vez más, con 338 pacientes en este recuento al acabar junio.

Otorrinolaringología tiene 221 pacientes en espera, Cirugía General suma 141, Oftalmología aparece con 85 y Ginecología cuenta con 60. Angiología aparece en este recuento con 56 personas afectadas y Urología abrió el semestre en curso con 28 casos.

En cuanto a los dos departamentos con menor incidencia, Cirugía Torácica suma 9 intervenciones pendientes; siendo el caso restante de Dermatología.

