Los pacientes del Hospital General en 2024 conceden un sobresaliente La valoración es el resultado de 365 entrevistas

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22

El Hospital General Virgen de la Peña ha obtenido una nota de 9,04 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente a 2024, la segunda puntuación más alta otorgada a un centro hospitalario público de Canarias. Se fundamenta en 365 entrevistas.

Destaca que el 98,62% de los pacientes se muestra satisfecho o muy satisfecho con el trato recibido por parte del personal médico. Y que el 99,72% de las personas encuestadas valoró de forma positiva la atención del personal de enfermería. Y se constata también que el 96,79% de los encuestados se muestra muy satisfecho con la atención del personal administrativo

En cuanto a los servicios médicos del centro, las unidades de Nefrología, con una puntuación media de 9,80, y de Otorrinolaringología, con 9,76, son las mejor valoradas por los pacientes. También figura entre las más votadas Cuidados Paliativos, con un 9,50.

La atención recibida en paritorios es valorada como buena o muy buena por el 95,65% de las pacientes. Además, el 89,58 por ciento asegura haber recibido información sobre los beneficios de la lactancia materna; y el 93,88% sobre los cuidados del recién nacido.

De la evaluación que realizan los usuarios a través de la ESAH, destaca, además, la satisfacción con respecto a su intimidad, parámetro en el que el 98,90% de los pacientes considera bueno o muy bueno el grado de intimidad que se les garantizó, tanto en la habitación como en las pruebas durante su estancia en el centro hospitalario.

De igual modo, los resultados reflejan una alta satisfacción en la mayoría de los pacientes con la información recibida acerca de la evolución de su enfermedad y de las pruebas que les hicieron. Por otro lado, el 96,70 por ciento de las personas ingresadas refiere que el personal de la planta se dirigió a ellas por su nombre.

Por lo que respecta a otros aspectos que se han tenido en cuenta como la limpieza, la señalización y el nivel de ruidos en el centro hospitalario, reciben buenas valoraciones por parte de las personas ingresadas durante 2024.