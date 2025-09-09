En otoño habrá nuevos cursos de formación para el sector primario Las actividades están organizadas por Cabildo y GDR Maxorata

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 9 de septiembre 2025, 22:56

El Cabildo, mediante el área de Sector Primario, y la Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural Maxorata promueven nuevos talleres para continuar profesionalizando el sector primario majorero, los cuales están homologados para la cualificación agraria profesional. Se celebrarán en el otoño.

Una actividad, 'Taller práctico de viticultura regenerativa II en Fuerteventura: Estados fenológicos y necesidades nutricionales en el cultivo de la viña', se impartirá del 30 de septiembre al 2 de octubre por el agricultor orgánico y consultor medioambiental, Eduardo Franquiz. Para tomar parte vale ir a isgdr2024@gmail.com.

El segundo ciclo formativo, 'Curso de elaboración de quesos de pasta prensada y derivados lácteos: yogures, quesos de untar, requesón y mantequilla', será del 6 al 10 de octubre. Lo avala la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. Inscripciones en gdrmaxoratacursos@gmail.com.

