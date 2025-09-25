Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Trasiego diario en el Hospital General de Fuerteventura. Javier Melián / Acfi Press

Operación maquillaje del SCS: 300 pacientes menos en las listas de espera de Fuerteventura

Sanidad ·

El tiempo de espera real para quirófano del Hospital de Fuerteventura es de 176 días. 1.243 personas esperan, «aunque escondidos fuera de las listas oficiales», denuncia el parlamentario socialista Manuel Hernández

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:52

Más de 300 pacientes de Fuerteventura han desaparecido de la lista de espera quirúrgica y escondidos en un limbo administrativo. Manuel Hernández Cerezo, parlamentario socialista, acusa a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de manipular los datos sanitarios de la isla que arrojan que la cifra real de personas de Fuerteventura a la espera de pasar por el quirófano es de 1.243 personas.

La utilización de la lista de espera de Fuerteventura para una operación quirúrgica se realizó «de forma torticera para esconder el impacto real de las cifras oficiales y crear una imagen ficticia de buena gestión que se contrapone a la cruda realidad de los cientos de majoreros y majoreras que sufren la pésima gestión de la sanidad pública», da por hecho el PSOE.

La estrategia del Servicio Canario de Salud (SCS) consiste en, según el parlamentario Hernández Cerezo, en que los pacientes que por motivos laborales o personales no pueden ser intervenidos, pasan a formar parte de un documento de excel con el epígrafe 'No Estructural'. Desde ese momento, deja de estar en la lista de espera oficial, con otros 300 pacientes en la misma situación, y el tiempo medio para ser atendido se eleva a 176 días, esto es un 309% más de tiempo de espera que antes.

Por tanto, y según las cuentas del PSOE, la cifra real de pacientes de Fuerteventura a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente es de 1.243 personas: 935 en la lista oficial y 308 en el excel 'No Estructural'. El tiempo medio real pasa de los 56,88 días que afirma el SCS a los 176 días «de todos aquellos sacados de la lista y escondidos como pacientes no estructurales».

El Servicio Canario de Salud genera así «una imagen ficticia de las necesidades quirúrgicas en Fuerteventura y también crea un problema de salud pública», lamenta el diputado socialista Manuel Hernández.

El parlamentario del PSOE lo califica de «una operación de maquillaje a costa de las operaciones quirúrgicas, que son las importantes».

